MUHTEMEL 11'LER
Erzurumspor FK: Orbanic, Ebosele, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Sefa, Kerk, Rodriguez, Mustafa, Eren
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez (Singo), Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen
STAT: Erzurum Kazım Karabekir
HAKEM: Çağdaş Altay
SAAT: 21.30
YAYIN: beIN Sports 1
Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, ligin yeni ekibi Erzurumspor FK'ya konuk oluyor.
Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.
5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.