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        Galatasaray, Erzurumspor deplasmanında! İşte muhtemel 11'ler...

        Erzurumspor FK - Galatasaray maçının canlı anlatımı HT SPOR'da... Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında Erzurumspor FK'ya konuk oluyor. İlk hafta maçında Çorum FK'ya sahasında 2 puan bırakan sarı-kırmızılılar, ligin bir başka yeni ekibini mağlup ederek yara sarmak istiyor... Puanı bulunmayan Erzurumspor da güçlü rakibini devirip sükse yapmayı hedefliyor. Erzurumspor FK Galatasaray maçının muhtemel 11'leri ve tüm detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 21 Ağustos 2026 - 10:13 Güncelleme:
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        Galatasaray, Erzurum deplasmanında!

        STAT: Erzurum Kazım Karabekir

        HAKEM: Çağdaş Altay

        SAAT: 21.30

        YAYIN: beIN Sports 1

        Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray, ligin yeni ekibi Erzurumspor FK'ya konuk oluyor.

        Süper Lig'de son 4 sezonu şampiyon olarak tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, bu sezona iç sahada Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kalarak başladı.

        5 sezonun ardından Süper Lig'e dönen Erzurumspor FK ise ilk hafta Amed Sportif Faaliyetler'e deplasmanda 3-0 yenildi.

        MUHTEMEL 11'LER

        Erzurumspor FK: Orbanic, Ebosele, Gerxhaliu, Yakup, Mujakic, Baiye, Sefa, Kerk, Rodriguez, Mustafa, Eren

        Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson Sanchez (Singo), Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, Yunus, Barış Alper, Osimhen

        SON 2 DEPLASMANDA MAĞLUP OLDU

        Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son iki deplasman maçından yenilgiyle ayrıldı. Geçen sezon 32. haftada Samsunspor'a 4-1 ve 34. haftada da Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, böylece ligde konuk olduğu son iki maçtan puan alamadan döndü.

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        GEÇEN SEZON TÜM MAĞLUBİYETLER DEPLASMANDA

        Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de geçen sezonki bütün mağlubiyetlerini deplasmanda yaşadı.

        Geçen sezon dış sahadaki 17 lig maçında 11 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 5 kez de rakiplerine mağlup oldu.

        Sarı-kırmızılı takım, söz konusu karşılaşmalarda 31 kez fileleri havalandırırken, 16 kez topu ağlarından çıkardı.

        Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ligde Kocaelispor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor, Samsunspor ve Kasımpaşa'ya yenildi.

        ERZURUMSPOR FK İLE 5.RANDEVU

        Galatasaray, Süper Lig'de Erzurumspor FK ile 5. kez karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım, daha önce "Büyükşehir Belediye Erzurumspor" ismiyle Süper Lig'de yer alan rakibine karşı oynadığı 4 maçtan 3 galibiyet ve 1 beraberlikle ayrıldı.

        İki takım, ligde ilk olarak 2018-2019 sezonunda karşılaşırken, Galatasaray İstanbul'da 1-0 yendiği rakibiyle deplasmanda 1-1 berabere kaldı.

        Sarı-kırmızılı takım, 2020-2021 sezonunda ise dış sahadaki maçı 2-1 kazanırken, İstanbul'da da rakibini 2-0 yendi.

        Toplamda rakibinin ağlarını 6 kez havalandıran Galatasaray, 2 golü kalesinde gördü.

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        #Erzurum Galatasaray
        #galatasaray
        #süper lig
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