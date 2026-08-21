Ünlü oyuncuların Bodrum keyfi
Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik ve Celil Nalçakan, Cennet Koyu'nda sergiledikleri eğlenceli görüntülerle tatilin keyfini çıkardı
Giriş: 21 Ağustos 2026 - 07:38 Güncelleme:
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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; ünlü oyuncular; Erkan Kolçak Köstendil, Rıza Kocaoğlu, Kadir Çermik ve Celil Nalçakan, Bodrum Cennet Koyu'nda görüntülendi.
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İskelede bir araya gelen oyuncu dostlar, koyu bir sohbete dalarak keyifli dakikalar geçirdi.
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Bir süre devam eden sohbetin ardından sıcaktan bunalan ünlü isimler, kendilerini Ege'nin serin sularına bırakmak için adeta birbiriyle yarıştı.