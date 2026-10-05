Kirada tavan zam oranı belli oldu
Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kirada ekim ayında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Gayrimenkul sahipleri, ekimde maksimum yüzde 31,49 oranında zam yapabilecek
Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:01 Güncelleme:
Konut ve iş yeri kiraları için ekim ayında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.
Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 31,49 oldu.
Böylece konut ve iş yeri kiralarında ekimde yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 31,49 olarak ortaya çıktı.
2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.
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