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        Haberler Ekonomi Emlak Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kirada ekim ayında uygulanabilecek tavan zam oranı belli oldu. Gayrimenkul sahipleri, ekimde maksimum yüzde 31,49 oranında zam yapabilecek

        Giriş: 05 Ekim 2026 - 10:01 Güncelleme:
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        Kirada tavan zam oranı belli oldu

        Konut ve iş yeri kiraları için ekim ayında yapılabilecek tavan zam oranı belli oldu.

        Kirada zam oranında 12 aylık enflasyon ortalaması baz alınıyor. TÜİK'in açıkladığı eylül ayı enflasyon verilerine göre; 12 aylık ortalama enflasyon yüzde 31,49 oldu.

        Böylece konut ve iş yeri kiralarında ekimde yapılabilecek tavan zam oranı yüzde 31,49 olarak ortaya çıktı.

        2024'ün temmuz ayına kadar 2 yıl boyunca konut kiralarında yüzde 25 zam tavanı uygulanmıştı.

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