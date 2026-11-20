1940 yılında İngiltere'de doğan Patrick Stewart, 15 yaşında okulu bırakarak bir gazetede çalışmaya başladı ve aynı dönemde yerel bir tiyatro topluluğuna katıldı. Bristol Old Vic bursu sonrasında Royal Shakespeare Company bünyesinde profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Televizyon dizileriyle başladığı kariyerinde 'Star Trek' dizisi ve sinema filmlerindeki 'Kaptan Jean-Luc Picard' rolüyle geniş kitlelerce tanındı.
'Star Trek: Picard' dizisiyle aynı karaktere yeniden hayat veren Stewart, 'X-Men' serisindeki 'Profesör Charles Xavier' (Profesör X) rolüyle de unutulmaz isimler arasına girdi. Kariyeri boyunca çok sayıda Emmy ve Altın Küre ödülü kazanan Stewart; Hollywood Walk of Fame'de yıldıza sahip olmasının yanı sıra İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından şövalyelik ünvanıyla da onurlandırıldı.