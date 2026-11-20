Emmy ve Altın Küre ödüllü İngiliz oyuncu, sinema ve tiyatro dünyasının usta ismi Patrick Stewart, geçtiğimiz ay Los Angeles'taki evinde yaşamını yitirmişti.

Vefatıyla sevenlerini yasa boğan Stewart'ı eski rol arkadaşları duygusal mesajlarla andı. 'X-Men' serisinde birlikte çalıştığı Hugh Jackman, oyuncuyu "gelmiş geçmiş en büyük oyunculardan biri" olarak nitelendirirken, Ian McKellen ise yakın dostuna şu sözlerle veda etmişti: Her şeyden önce Kuzey İngiltere'nin o gururlu bölgesi Yorkshire'da doğup büyümesiyle tanımlanırdı… O, duygularını açıkça yaşayan biriydi; bu da onu güvenilecek, hayran olunacak ve benim durumumda ise çok sevilecek bir adam yapıyordu.

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Patrick Stewart'ın ölüm nedeni, vefatından haftalar sonra açıklandı. TMZ'nin haberine göre; ölüm belgesinde Alzheimer ve Lewy Cisimcikli Demans hastalıklarının yanı sıra kalp-akciğer durması ve Lewy cisimciği ile seyreden nörokognitif bozukluk (hafızayı, düşünmeyi ve hareketi etkileyen bir demans türü) yer aldı.

PATRICK STEWART HAKKINDA 1940 yılında İngiltere'de doğan Patrick Stewart, 15 yaşında okulu bırakarak bir gazetede çalışmaya başladı ve aynı dönemde yerel bir tiyatro topluluğuna katıldı. Bristol Old Vic bursu sonrasında Royal Shakespeare Company bünyesinde profesyonel oyunculuk kariyerine adım attı. Televizyon dizileriyle başladığı kariyerinde 'Star Trek' dizisi ve sinema filmlerindeki 'Kaptan Jean-Luc Picard' rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 'Star Trek: Picard' dizisiyle aynı karaktere yeniden hayat veren Stewart, 'X-Men' serisindeki 'Profesör Charles Xavier' (Profesör X) rolüyle de unutulmaz isimler arasına girdi. Kariyeri boyunca çok sayıda Emmy ve Altın Küre ödülü kazanan Stewart; Hollywood Walk of Fame'de yıldıza sahip olmasının yanı sıra İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth tarafından şövalyelik ünvanıyla da onurlandırıldı.

Fotoğraflar: AP