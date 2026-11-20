New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, kentteki atlı fayton sektörünü 1 Haziran 2028 itibarıyla sona erdirecek yasa tasarısını imzaladı.

Romanch Yasası (Romanch's Law) olarak adlandırılan düzenleme, haziran ayında Central Park'ta bir atın ürkmesi sonucu faytondan düşerek hayatını kaybeden 18 yaşındaki Hintli turist Romanch Mahajan'ın adını taşıyor. Yasa, kentte bir asırdan uzun süredir faaliyet gösteren bir sektörün sona ermesini öngörüyor.

TARTIŞMALARA YOL AÇTI

Düzenleme, farklı kesimlerin karşı karşıya geldiği bir tartışmaya yol açtı. İşçi sendikaları, yasağın çalışanların geçim kaynaklarını ortadan kaldıracağı endişesiyle karşı çıkarken, hayvan hakları savunucuları atların refahına ilişkin uzun süredir dile getirilen kaygıları gerekçe göstererek kararı destekliyor. Bu kaygılar arasında, aşırı yorgunluk nedeniyle hayatını kaybeden atlara ilişkin vakalar da bulunuyor.

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Mamdani, perşembe günü düzenlenen imza töreninde şunları söyledi:

"150 yıldır atlı faytonlar Central Park'ın ayrılmaz bir parçası oldu. Bugün bu dönemi kapatıyoruz. Bu sektör sona erecek ve geçimini bu sektörden sağlayan çalışanlara karşı sorumluluğumuz var. Yeni bir döneme adım atabilmeleri için ihtiyaç duydukları maddi desteği ve kariyer fırsatlarını sağlamalarını güvence altına almak amacıyla onlarla birlikte çalışacağız."

New York Belediye Meclisi Başkanı Julie Menin de düzenlemeyi tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Menin, "Bu, New York için gerçekten tarihi bir gün. Belediye meclisinin atlı fayton sektörünü sona erdirmeyi ilk kez gündemine almasından bu yana yaklaşık 20 yıl geçti." dedi.

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Mamdani yönetimi, salı günü fayton sektöründeki yaklaşık 200 çalışanı desteklemeyi amaçlayan bir geçiş planı açıklamıştı. Fayton plakası sahipleri, fayton sürücüleri ve ahır çalışanlarını kapsayan planın tamamının Nisan 2027'de açıklanacağı belirtildi. Kent yönetimi, fayton plakalarının geri satın alınmasını kolaylaştırmayı, çalışanlara maddi destek ve kariyer danışmanlığı sağlamayı planlıyor.

Kent yetkilileri ayrıca fayton sektöründe çalışanları temsil eden Ulaştırma İşçileri Sendikası (Transport Workers Union) ile görüşmeler yürüteceklerini bildirdi.

Mamdani yönetimi, bu kapsamda Fayton Sektörü Çalışanlarına Destek Programı'nı (Horse Carriage Worker Industry Program) hayata geçirecek. Programın mesleki eğitim, kariyer danışmanlığı, girişimcilik desteği, işverenlerle bağlantı kurulması ve eğitim ücretlerine yönelik yardımları içermesi planlanıyor.

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Kent yönetimi ayrıca Central Park'ta alternatif ulaşım seçeneklerini değerlendirmek üzere bir fizibilite çalışması yaptıracağını açıkladı. Çalışmada elektrikli faytonlar, elektrik destekli pedallı bisikletler ve parkın çevresinde kullanılabilecek elektrikli faytonlar değerlendirilecek.