Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü kaza yaptı, akademisyen eşi öldü; 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın eşi hayatını kaybetti, kendisi ve şoförü yaralandı.
Mehmet Uzunoğlu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Kırıkkale-Konya kara yolu Kulu Kavşağı yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Sevim Aydın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Öte yandan kaza haberini alan Aydın ailesinin yakınları ile Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış ve Konya Valisi İbrahim Akın da hastaneye geldi.
ÖMER ÇELİK'TEN TAZİYE MESAJI
AK Part Sözcüsü Ömer Çelik "Yol arkadaşımız, geçmiş dönemler milletvekilimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın’ın eşi Prof. Dr. Sevim Aydın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk’ın rahmetine kavuştu. Mekânı cennet olsun." mesajı paylaştı.
ÖZVAR: MEKANI CENNET OLSUN
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Prof. Dr. Sevim Aydın için taziye mesajı yayımladı.
Prof. Dr. Özvar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti: "Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörümüz Prof. Dr. Kemalettin Aydın'ın muhterem eşi, değerli akademisyen Prof. Dr. Sevim Aydın'ın elim bir trafik kazası neticesinde Hakk'ın rahmetine kavuşması bizleri derin bir teessüre sevk etmiştir. Merhume Sevim Hocamıza Allah'tan rahmet, Kemalettin Hocamıza, ailesine, yakınlarına ve akademi camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."