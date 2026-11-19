Pochettino istedi Manchester United Osimhen için devreye girdi!
Mauricio Pochettino'nun takımın başına geçmesiyle birlikte Manchester United yönetimi hücum hattına takviye yapma kararı aldı. Ses getirecek bir golcü isteyen Arjantinli teknik adam için İngiliz ekibi, Galatasaray'da başarılı bir performans gösteren Victor Osimhen'i listesine ekledi.
Bu sezon Süper Lig ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin giden Galatasaray'da birçok ismin performansı dikkatlerden kaçmadı.
Sarı-kırmızılı formayla üçüncü sezonunu yaşayan Nijeryalı santrfor Victor Osimhen, takımını sırtlayan isimler arasında yer aldı.
Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'tan 11 maçta şans bulan 27 yaşındaki forvet, 10 gol ve 3 asiste imza attı.
Galatasaray'daki istikrarlı performansı sayesinde Avrupa'nın önemli kulüpleri tarafından takip edilen Osmhen için sürpriz bir gelişme yaşandı.
İngiliz medyasından Caught Offside'ın haberine göre; İngiltere Premier Lig devlerinden Manchester United, yıldız santfor için düğmeye bastı.
Haberde Kırmızı Şeytanlar'ın, Benjamin Sesko'nun yokluğu ile Joshua Zirkzee'nin yetersiz performansı nedeniyle Nijeryalı golcüyü kadrosuna katmayı hedeflediği aktarıldı.
Vangelis Pavlidis, Serhou Guirassy ve Ivan Toney'i de listesinde bulunduran Manchester United'da teknik direktör Mauricio Pochettino'nun tercihi önemli olacak.
Ayrıca haberde Galatasaraylı yıldız futbolcunun, "Pochettino'nun gelecek yıl birlikte çalışmak isteyeceği" bir oyuncu olduğu da ifade edildi.
Haberde Osimhen'i Galatasaray'dan koparmanın zor olduğu belirtilirken, Manchester United'ın devre arasında şansını kullanacağı da iddia edildi.