Mustafa Sarıgül hakkında fezleke hazırlandı
Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bağımsız Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.
AA'da yer alan habere göre başsavcılıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 28. dönem Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül hakkında suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, zincirleme şekilde sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı, zincirleme şekilde nitelikli cinsel saldırı ve 3628 Sayılı Kanun'da düzenlenen haksız mal edinme, mal kaçırma veya gizleme suçlarından dolayı, Anayasa'nın 83. maddesi uyarınca dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaati ile fezleke düzenlenip Adalet Bakanlığına gönderilmiştir."