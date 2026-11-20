Uzun zamandır beklenen ve yayına çıkış tarihi iki kez ertelenen Grand Theft Auto VI'nın piyasaya sürülmesi beklendiği gibi büyük bir başarı ile başladı.

13 yıllık bir bekleyişin ardından Perşembe günü tüm dünyada erişime açıldı.

Büyük bir merakla beklenen oyun, analiz platformu Sensor Tower'a göre ön sipariş ve ilk gün satışlarında toplamda 24,5 milyon adedi aşarak yaklaşık 2,36 milyar dolar gelir elde etti. Buna karşılık, bu yılın şu ana kadar en çok hasılat elde eden filmi olan Spider-Man: Brand New Day, sinemalardaki tüm gösterim süresi boyunca 2,5 milyar dolar kazandı.

Sensor Tower'ın açıklamasına göre, oyunun satışlarının yaklaşık dörtte üçü PlayStation 5 için, geri kalanı ise Xbox için gerçekleşti. Oyun pazarı araştırma şirketi Niko Partners ise GTA 6'nın sadece bu yıl dünya çapında 3 milyar dolardan fazla satış yapmasını beklediğini söyledi.

REKLAM

BBC'nin haberine göre bu rakam, GTA 6'yı tüm zamanların en yüksek hasılat elde eden eğlence yapımları arasına sokacak olsa da, enflasyona göre ayarlanmış tahmini 4,5 milyar dolar hasılat elde eden 1939 yapımı Rüzgar Gibi Geçti filmini yakalamak için serinin hala biraz yol kat etmesi gerekiyor. Ancak uzmanlara göre bu hız ve popülarite ile önümüzdeki yıl bunun gerçekleşmesi de oldukça muhtemel.

GTA 6'nın yapımcısı Rockstar ve ana şirketi Take-Two, oyunun satış rakamlarına ilişkin ayrıntıları açıklamadı ancak talebin "benzeri görülmemiş" olduğunu belirtti.

Tam rakamlar açıklanmasa da GTA 6'nın geliştirme maliyetinin 1 milyar dolardan fazla olduğu ve bunun da onu tarihin en pahalı video oyunu yapmış olabileceği tahmin ediliyor.

REKLAM

GTA 5, TÜM ZAMANLARIN EN ÇOK SATAN OYUNLARINDA İLK 3'TE

Rockstar'ın yaklaşık otuz yıllık serisinin bir önceki oyunu GTA 5, Eylül 2013'te piyasaya sürülürken aradan geçen sürede oyun dünyasının en büyük ticari başarılarından biri haline geldi.

Yayıncı şirket Take-Two Interactive'in mali raporlarına göre, GTA 5 bugüne kadar yaklaşık 230 milyon kopya sattı. Söz konusu oyun, dünyanın en çok satan video oyunları arasında ilk 3'te bulunuyor.