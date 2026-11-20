Her cuma SHOW TV'de ekrana gelen sevilen dizi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Buğra' karakterine hayat veren Gökay Türkmen, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı. Başlangıçta kısa süreli planlanan ancak zamanla hikâyesi genişleyen rolünün kendisinde yarattığı heyecanı paylaşan Türkmen; karakterinin iç dünyasından set ortamına, oyunculuk felsefesinden müzik ve bağımsız sinema hayallerine kadar pek çok konu hakkında konuştu.

* SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'ne 'Buğra' karakteriyle dahil olma maceranız nasıl başladı, teklif geldiğinde neler hissettiniz?

Aslında 'Buğra' başlangıçta kısa süreli bir karakter olarak planlanmıştı. Ancak zamanla karakter sevilmiş olacak ki hikâyesi genişlemeye başladı. Bu sürecin böylesine doğal bir şekilde ilerlemesi bende ayrı bir heyecan yaratıyor. Teklif ilk geldiğinde ise hem büyük bir heyecan hem de tatlı bir gerginlik hissetmiştim; çünkü bunun benim için ne kadar büyük bir fırsat olduğunun farkındaydım.

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* Böylesine kemikleşmiş bir oyuncu kadrosuna ve oturmuş bir hikâyeye sonradan katılmak sizde nasıl bir heyecan ve sorumluluk yarattı?

Belki kulağa ilginç gelecek ama bu durum aynı anda hem gerginlik verici hem de oldukça rahatlatıcı. Bir yandan ekranda çok başarılı bulduğunuz karakterlere uyum sağlamaya çalışıyorsunuz ve bu hiç de kolay değil. Fakat diğer yandan, o karakterlere hayat veren oyuncuların sahip olduğu özgüven ve güç bir şekilde size de geçiyor; bu da işinizi inanılmaz ölçüde kolaylaştırıyor.

* Kendini birdenbire Ünal ailesinin içinde "damat" olarak bulan çalkantılı bir karakteri oynamak size neler hissettiriyor? Senaryoyu ilk okuduğunuzda 'Buğra'nın dünyasını anlamak ve ona hak vermek zor oldu mu?

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Açıkçası ona hak vermek pek zor olmadı; çünkü 'Buğra'nın hataları olsa da hikâyenin içinde çok haklı olduğu yönler de var. Oyunculuğun doğasını kavradıkça, işinizin en önemli parçalarından birinin, canlandırdığınız her karakteri istisnasız bir şekilde anlamak olduğunu görüyorsunuz. Dünyada bana en ters karakteri bile oynamam gerekse, onun kendi içindeki haklı sebeplerini bulmak benim öncelikli görevim. Yılmaz Erdoğan'ın oyunculuk için "Savunma sanatıdır" demesini de tam olarak bu bakış açısıyla paralel buluyorum.

* 'Buğra'nın hayatınızdaki versiyonuyla hiç kesiştiğiniz oldu mu? Gerçek hayattaki Gökay ile 'Buğra'nın ortak ya da taban tabana zıt yönleri var mı?

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Gökay da aynı durumda kalsaydı, eminim o da 'Ünal' ailesinin çalkantılı hayatına tıpkı 'Buğra' gibi şaşkınlıkla bakardı. 'Buğra', yaptıklarıyla başlarda tartışmaların odağı hâline geldi. Bölümler ilerledikçe onu daha derinlemesine tanıma fırsatı buluyorum. Bu yüzden karakterin yolculuğu konusunda ben de en az izleyici kadar meraklı ve heyecanlıyım.

* İzleyiciler ilerleyen bölümlerde 'Buğra'ya çok kızacak mı, yoksa bir şekilde onunla empati kurabilecekler mi?

'Buğra'yla ilgili en ilginç detay, onun da bu yeni dahil olduğu dünyada kendini aramaya başlaması. Daha önce hiç tecrübe etmediği bir aile kültürüyle baş başa kaldı. Sürekli izliyor, dinliyor ve anlamaya çalışıyor. Bu süreçte seyircinin 'Buğra'yla güçlü bir empati kuracağını tahmin ediyorum. O, bir yandan 'Elif'ten bu yeni ailenin kültürünü öğrenirken diğer yandan onun sivri yönlerini törpüleyip dengeliyor. Aslında tam da bu yüzden çok iyi bir çift oldular diyebiliriz.

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* Dizideki partnerinizle ve set ekibiyle uyumunuz nasıl ilerliyor, çekim aralarında nasıl vakit geçiriyorsunuz?

Gerçekten oyuncular için son derece konforlu bir set ortamımız var. Ekiple olan iletişimimiz o kadar keyifli ki, bu da hepimize büyük bir rahatlık sağlıyor. Hem oyuncuların hem de teknik ekibin bu kadar uyumlu ve pozitif olması, bir oyuncu için paha biçilemez bir şans.

* Oyunculuk oldukça yoğun bir disiplin gerektiriyor. Sizi sette motive eden ya da "Olmazsa olmazım" dediğiniz küçük rutinleriniz var mı?

Açıkçası kalıplaşmış rutinlerim yok diyebilirim. Zaman zaman yeni alışkanlıklar gelişse de, değişimin işimizin doğasında olduğuna inanıyorum. Oyunculukla kurduğunuz ilişki, kendi hayatınızla ve dünyayla birebir bağlantılı; dolayısıyla sürekli bir değişim ve dönüşüm hâlinde. 'Bir nehirde iki kez yıkanılmaz' sözü bence oyunculuk için çok doğru bir tanım. Bu mesleği böylesine organik ve eşsiz kılan şey de tam olarak bu.

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* Set dışındaki boş zamanlarınızda enerjinizi tazelemek ve kafanızı boşaltmak için neler yapmaktan hoşlanırsınız?

Yurt dışında çok fazla zaman geçirdiğim için kendi ülkemde olmanın insana nasıl büyük bir özgürlük ve huzur verdiğini çok iyi biliyorum. Bu yüzden saatlerce sokaklarda yürümek, gözüme kestirdiğim bir yerde oturup yemek yemek, insanları gözlemlemek ve sadece o anın tadını çıkarmak bile benim için başlı başına bir terapi oluyor.

* Önümüzdeki dönemde kariyerinize dair hayalleriniz ve gerçekleştirmeyi çok istediğiniz hedefleriniz neler?

Ana akım işlerde yer alıp seyirciyle sürekli temas hâlinde olmak başlı başına büyük bir keyif ve heyecan; bu yüzden şu an bulunduğum yerden çok mutluyum. Ancak önümüzdeki dönemde 'Arthouse' (bağımsız) filmlerde yer almak gibi bir hayalim var. Derdine ortak olabileceğim, derinliği olan yaratıcı denemelerin bir parçası olmak isterim. Bence bir sanatçı olarak sürekli arayışta olmak, yeni türleri ve farklı bakış açılarını dünyaya kazandırmak bizim en temel görevimiz.

Bunun dışında yıllardır müzikle de uğraşıyorum, elimde epeyce birikmiş bestem var. Gelecekte bunları yayınlayıp, oyunculuk ve müziği entegre bir şekilde ilerletebileceğim çok yönlü bir projede yer almak en büyük hayallerimden biri.

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SHOW TV'de ekrana gelen, yapımcılığını Gold Yapım'ın üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti' dizisinin kadrosunda; Barış Kılıç (Ömer), Evrim Alasya (Kıvılcım), Ahmet Mümtaz Taylan (Abdullah), Seray Kaya (Başak), Erkan Avcı (Asil), Özge Borak (Salkım), Ceren Yalazoğlu Karakoç (Nursema), Emre Dinler (Fatih), Servet Pandur (Asude), Laçin Ceylan (Belgin), Neslihan Yeldan (Sevtap), Murat Aygen (Lider), Yalçın Hafızoğlu (Emir), Zeynep Parla (Elif), Asena Keskinci (Çimen), Hakan Karahan (Tuncay), Özlem Çakar Yalçınkaya (Sevilay), Serkan Rutkay Ayıköz (Abidin), Ahu Sungur (Makbule), Gökay Türkmen (Buğra) gibi başarılı isimler rol alıyor.

'Kızılcık Şerbeti'nin 147'nci bölümünde; Ömer'in elindeki ses kaydını polise ulaştırmasıyla yurt dışına kaçmaya çalışan Lider yakalanır. Soruşturmanın derinleşmesiyle birlikte Asil de gözaltına alınır. Yaşananların ardından Ünal ailesi holdingdeki haklarını geri almak için harekete geçer. Ünal Köşkü'nde düzenlenen şükür mevlidi, Çimen'in beklenmedik gelişiyle altüst olur. Ayşin'in hamilelik yalanını ifşa eden Çimen, Emir'den bebek beklediğini herkesin içinde ilan ederek aileleri karşı karşıya getirir. Doktorundan iyileştiğini öğrenen Başak, Fatih'ten boşanma işlemlerini başlatmasını ister. Kızına söz geçiremeyen Kıvılcım ile Çimen arasında ipler iyice gerilir. Kıvılcım'ın, Ömer'e sığınması beklenmedik bir gelişmeye kapı aralar.

'Kızılcık Şerbeti', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00'de SHOW TV'de.