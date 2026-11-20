ABD Başkanı Trump, Çin'de düzenlenen 3'lü zirvenin ardından Beyaz Saray'da değerlendirmelerde bulundu. Trump, Çin'deki temaslarına ilişkin, "Dün akşam ülke tarihinde Asya'ya düzenlenen en başarılı başkanlık ziyaretlerinden birinin ardından ülkemize döndük. Çin çok etkilendi. Rusya çok etkilendi. Ben çok etkilendim" dedi.

Trump, yapay zekâ veri merkezlerini başka ülkelerde kuran ABD'li teknoloji şirketlerine yaptırım uygulamayı planladığını söyledi.

Trump, Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei'yi şirketin 1,5 trilyon dolarlık halka arzı dolayısıyla tebrik etti. Trump, yapay zekâ şirketinin yöneticisi için "Kendisine büyük saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı.

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Trump yönetimi, bu yılın başlarında federal kurumlara Anthropic'in yapay zekâ ürünlerini kullanmayı bırakmaları talimatını vermiş ve şirketi ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğu gerekçesiyle sınıflandırmıştı. Ancak bir federal yargıç daha sonra yönetimin bu kararını iptal etmişti.

*Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.