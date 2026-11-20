Günün öne çıkan haberlerini Helin Genç "Bugün Ne Oldu?"da anlatıyor.

KREDİ KARTI ASGARİ ÖDEME ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK

BDDK, kredi kartlarında asgari ödeme oranlarını yeniden belirledi. Limiti 100 bin liranın altında olan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 20, 100 bin liranın üzerinde ve 200 bin lirayı aşmayan kredi kartlarında asgari ödeme oranı yüzde 30, 200 bin liranın üzerindeki kartlarda ise yüzde 40 olacak.

BDDK'DAN KONUT KREDİLERİNE YÖNELİK DÜZENLEME

Konut kredilerinde ise kendisinin, eşinin veya 18 yaşından küçük çocuklarının adına en az iki konut bulunanların kredi tutarı, konut değerine oranla yüzde 75 azaltılarak uygulanacak. Yüzde 50 ve altında hissesi bulunanların konutları ise belirli şartlarla hesaplamaya dahil edilmeyecek.

ALTINDA 8 AYIN EN SERT HAFTALIK DÜŞÜŞÜ

Altın fiyatları, güçlü dolar ve Fed'in aralık ayında faiz artırabileceğine yönelik beklentilerin etkisiyle düşüşünü sürdürdü. Ons altın, haftalık bazda yaklaşık yüzde 8,9 değer kaybederek Mart ayından bu yana en sert düşüşünü yaşadı. 5 bin 715 liraya düşen gram altın gün içerisinde toparlanarak 5 bin 800 bandına çıktı.

ADALET BAKANI GÜRLEK AÇIKLADI: 'BAYĞARALAR'A BÜYÜK DARBE

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kamuoyunda "Bayğaralar" olarak bilinen çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik Adana merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında işlem yapılan 138 şüpheliden 101'inin yakalanarak gözaltına alındığını, 37 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

SÖZCÜ DOSYASINDA 4 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Hakkında yakalama kararı bulunan Sözcü TV'nin sahibi Burak Akbay'a yönelik yürütülen soruşturmada 4 kişi, mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜİK: ÇOCUĞA SİBER ZORBALIĞIN YÜZDE 73’Ü AKRANLARDAN

Çarpıcı bir veri var şimdi sırada... TÜİK'in araştırmasına göre, 6-17 yaş grubundaki çocukların yüzde 10,2'si siber zorbalığa maruz kaldı. Siber zorbalığa maruz kalan çocukların yüzde 73,3'ü zorbalığı arkadaş veya akranlarının gerçekleştirdiğini belirtirken, yüzde 80,3'ü "kırıcı veya incitici" mesajlarla karşılaştı. İnternet kullanımı ise 6-10 yaş grubunda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubunda yüzde 96,9 oldu.

REKTÖRÜN ARACI KAZA YAPTI, PROFESÖR EŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Üzücü bir haberle devam ediyoruz... Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ve eşi Prof. Dr. Sevim Aydın'ın bulunduğu araç, Konya'da şarampole devrildi. Sevim Aydın hayatını kaybederken Kemalettin Aydın ve şoförü yaralandı.

ABD SENATOSU'NDAN TRUMP'A "İRAN DESTEĞİ"

Dünyada neler oluyor bakalım... ABD Senatosu, Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılara son vermesini öngören tasarıyı reddetti. Tasarı, Cumhuriyetçi senatörlerin oylarıyla bir kez daha engellenirken, Demokrat Senatör Fetterman da tasarıya karşı oy kullanan tek Demokrat isim olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'TAN TARİHİ ÜÇLÜ ZİRVEYE İLİŞKİN: PUANIM 10 ÜZERİNDEN 12

Dün tüm dünyanın dikkat kesildiği üçlü görüşmenin yankıları sürüyor... ABD Başkanı Trump, Çin Devlet Başkanı Şi ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile gerçekleştirdiği tarihi üçlü zirveye 10 üzerinden 12 puan verdi. Trump, bu açıklamayı Çin dönüşü Air Force One uçağındaki gazetecilere yaptı. Uçakta gazetecilerden, Çin'de kullandıkları telefonlarını sinyal engelleyici özel torbalara koymaları istendiği de aktarıldı. Çok sayıda gazeteci, Çin'e çarşamba günü varışlarından önce kişisel telefonlarını, dizüstü bilgisayarlarını ve akıllı saatlerini Air Force One'da metal kaplamalı torbalarda bırakmıştı.

WSJ: ABD'DEN UKRAYNA'YA "TOPRAK KARŞILIĞI NATO ÜYELİĞİ" FORMÜLÜ

Bu arada The Wall Street Journal gazetesinden bir iddia gündeme geldi. ABD'li yetkililerin son günlerde Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için kapalı kapılar ardında gerçekleşen toplantılarda Donbas'ın kontrolünü Rusya'ya vermesi karşılığında Ukrayna'nın NATO üyeliğini gündeme getirdiğini öne sürdü.

MAMDANI İMZALADI: NEW YORK'TA 150 YILLIK GELENEK BİTİYOR

New York Belediye Başkanı Mamdani, Central Park'ın 150 yıllık atlı fayton geleneğini sona erdirecek yasayı imzaladı. Haziran 2028'de yürürlüğe girecek yasak, hayvan hakları savunucularından destek görürken, sektörde çalışanların geçim kaynaklarını kaybedeceği endişesiyle sendikaların tepkisini çekti.

GTA 6'DAN İLK GÜN REKORU

Tüm dünyada merakla beklenen video oyunu GTA 6, 13 yıllık bekleyişin ardından dün tüm dünyada satışa çıktı. Video oyun, ön sipariş ve ilk gün satışlarında toplamda 24,5 milyon satışı aşarak yaklaşık 2,36 milyar dolar gelir elde etti.