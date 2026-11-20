İstanbul Beşiktaş Kuruçeşme'de bulunan bir eğlence mekanına düzenlenen silahlı saldırıda, mekanın kapısında bulunan 24 yaşındaki Umut Andık hayatını kaybetti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre saldırının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda olayın yeni nesil suç örgütleriyle bağlantılı olduğu değerlendirildi.

Halıya sarılı halde ölü bulunan Oğuzhan Kalkan.

4 AYRI OLAY İÇİN OPERASYON DÜZENLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kuruçeşme'deki silahlı saldırının da aralarında bulunduğu, 3-11 Kasım tarihleri arasında meydana gelen dört ayrı olayı incelemeye aldı. Şüphelilerin kimlikleri ve adreslerinin belirlenmesinin ardından 12 Kasım'da 19 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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İzmir Çeşme'de yakalanan cinayet şüphelisi C.B.

35 ŞÜPHELİDEN 16'SI TUTUKLANDI

Operasyonda aralarında mekan yetkililerin yer aldığı 35 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. Şüphelilerden 17'si adli kontrol şartıyla, 2'si ise doğrudan serbest bırakıldı.

TELEFONDAN HALIYA SARILI CESET GÖRÜNTÜSÜ ÇIKTI

Operasyonda yakalanan silahlı saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin cep telefonlarını incelemeye alan polis ekipleri, telefonlardan birinde dikkat çekici görüntülere ulaştı. Görüntüde halıya sarılı bir ceset vardı. Bunun üzerine görüntünün nerede çekildiğini araştıran ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda Beyoğlu'ndaki bir adresi belirledi.

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Belirlenen adreste arama yapan polis ekipleri, halıya sarılı halde bir erkek cesedi buldu. Olay yerine gelen Gasp Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri, cesedin bulunduğu evde inceleme başlattı.

C.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Yapılan araştırmada cesedin 30 yaşındaki Oğuzhan Kalkan'a ait olduğu tespit edildi. Gürcistan'da yaşadığı öğrenilen Kalkan'ın, 2 Kasım'da İstanbul'a geldiği ve havalimanından taksiyle Sütlüce'deki adrese gittiği belirlendi. Kalkan'ın burada başına 6 el ateş edilerek öldürüldüğü, ardından cesedinin halıya sarıldığı tespit edildi.

Cinayetin ortaya çıkarılmasının ardından polis, Oğuzhan Kalkan'ı suç örgütü üyelerinden hangisinin öldürdüğünü belirlemek için çalışma başlattı.

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250 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, cinayetin işlendiği bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yaklaşık 250 saatlik kamera kaydını mercek altına alan polis, olayla bağlantılı kişilerin hareketlerini ve izledikleri güzergahları araştırdı. Görüntüler üzerinde yapılan ayrıntılı çalışmalar sonucunda, Oğuzhan Kalkan'ın öldürülmesi olayında silahı kullandığı belirlenen kişinin 35 yaşındaki C.B. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, kimliğini belirledikleri şüphelinin yakalanması için çalışmalarını genişletti.

CİNAYET ŞÜPHELİSİNİN İZİ İZMİR'DE BULUNDU

Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, C.B.'nin İstanbul'dan ayrıldığı ve İzmir'in Çeşme ilçesine gittiği belirlendi. Şüphelinin buradan tekneyle Yunanistan'ın Sakız Adası'na kaçmaya hazırlandığı tespit edildi. Bunun üzerine İstanbul polisi, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle irtibata geçerek şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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YUNANİSTAN'A KAÇAMADAN YAKALANDI

İstanbul ve İzmir polisinin koordineli çalışması sonucunda C.B., 16 Kasım'da Çeşme'de yakalanarak gözaltına alındı. Böylece cinayet şüphelisinin tekneyle Yunanistan'a kaçma girişimi engellendi. İstanbul'a getirilen C.B. hakkında kasten öldürme suçundan işlem yapıldı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan şüpheli işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.