Hatay'da polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda kayıp olarak aranan kişinin, gönül ilişkisi yaşadığı kadın ve kocası tarafından bıçakla öldürülerek varil içinde yakılmaya çalışıldığı ortaya çıktı. Varil içinde yakamadıkları cesedi Asi Nehri'ne atan çift ve olayla ilişkisi olan aile üyesi 5 kişi adliyeye sevk edildi.

İHA'nın haberine göre Kars'ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar, birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadınla görüşmek için Antakya ilçesine geldi. Görüşme üzerine M.K. isimli kadının kocası E.C.K., Bezar ve eşinin arasında ilişki olduğunu öğrendi.

Durum üzerine E.C.K., karısı ile birlikte Bezar'ı öldürmek için plan yaptı. Yapılan plan doğrultusunda Bezar'ı bıçaklayan çift, cesedi yok etmek için aile üyelerinin de yardımıyla varil içine koyarak yakmaya çalıştı. Cesedi yakarak yok edemeyen çift, geriye kalan bedeni çuval içerisine koyarak Asi Nehri'ne attı.

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Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalarda, Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. ile görüştüğü tespit edildi.

Ahmet Nuri Bezar

M.K.'nin ifadesinde, Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Elde edilen ifadelerde; E.C.K. ve karısı M.K.'nin Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı.

Ahmet Nuri Bezar

Asi Nehri'nde dalgıç polislerince yapılan arama çalışmalarında Bezar'ın çuval içerisinde cesedi bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan karı koca ve kendilerine yardım eden aile yakını 5 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.