Galatasaray ve Beşiktaş, Göztepe forması giyen Kamerunlu savunmacı Malcom Bokele’yi kadrosuna katmak için harekete geçti.

Afrika basınından Africafoot'un haberine göre; iki kulüp de Bokele'nin menajeriyle temasa geçti.

Galatasaray'ın geçtiğimiz yaz transfer döneminde de renklerine bağlamak istediği Bokele için bu kez Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.

Siyah-beyazlıların savunma hattını güçlendirmek için 26 yaşındaki oyuncuyu transfer listesine aldığı öne sürüldü.

GÖZTEPE SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Göztepe’nin ise Bokele'yi şu an için satma planı olmadığı belirtildi. İzmir ekibinin, takımda kalmasını istediği başarılı stoperin sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başladığı aktarıldı.

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Malcom Bokele, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 10 karşılaşmada skor katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olarak gösterilen Bokele'nin Göztepe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.