İstanbul'da yapılan bir şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, şirketlerin banka hesaplarından para aktarılmasına yönelik önemli bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıkarıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre şikayetin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Polis ekiplerinin yürüttüğü araştırmada, Kıbrıs'taki şirketlerin hesaplarından sahte imzalı banka talimatlarıyla Türkiye'ye para aktarıldığı belirlendi.

SAHTE İMZALARLA 98 MİLYON LİRA AKTARILDI

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemelerde, organizasyonun şirket çalışanı B.D.'nin öncülüğünde faaliyet gösterdiği tespit edildi. Şüphelilerin, Kıbrıs'taki şirketlere ait banka hesaplarından para transferi yapılabilmesi için sahte imzalı banka talimatları hazırladıkları belirlendi. Bu talimatlar kullanılarak 2026 yılı içerisinde farklı tarihlerde Türkiye'deki paravan şirketlere toplam 98 milyon lira aktarıldığı ortaya çıkarıldı.

REKLAM

PARAVAN ŞİRKETLERİN BAĞLANTILARI DEŞİFRE EDİLDİ

Polis ekipleri, para transferlerinin gerçekleştirildiği paravan şirketler ile organizasyonda yer alan şüphelilerin bağlantılarını araştırdı. Yürütülen çalışmalar sonucunda şüphelilerin kimlikleri ve bulundukları adresler tespit edildi.

4 İLDE 15 ADRESE EŞ ZAMANLI BASKIN

Polis ekipleri, önceki gün İstanbul, Siirt, Hatay ve Tekirdağ'da belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskınlarda organizasyonla bağlantılı olduğu belirlenen 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Dolandırıcılık soruşturması kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi.