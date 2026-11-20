Türkiye günlerdir sevdiği kadına olan duygularını, tahliye edildiği evin duvarlarına yazdığı şiirlerle anlatan kiracıyı konuşuyor. İstanbul Büyükçekmece'de yaşayan Abdullah Güngör, sevgilisi Nazik'e duyduğu aşkı evin dört bir yanına yazdı. Duvarlarda yer kalmayınca şiirlerini tavana kadar taşıdı. Evin tahliye edilmesinin ardından ortaya çıkan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Habertürk Muhabiri Öznur Karslı Çetiner, Türkiye'nin konuştuğu şair ruhlu kiracı Abdullah Güngör'ü buldu. Güngör, duvarlara kazınan aşkının bilinmeyen hikâyesini ve yaşadığı zorlu süreci Habertürk'e anlattı.

Evden çıktı, duvarlara aşkını yazdı Haberi Görüntüle

"BİR ANLIK REFLEKSLE BAŞLADI, SONRA KENDİMİ ALAMADIM"

Duvarlara yazı yazmaya bir anlık kararla başladığını söyleyen Güngör, zamanla bunun kendisi için vazgeçilmez bir alışkanlığa dönüştüğünü anlattı.

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"Bir anlık refleksle başladı, sonra kendimi alamadım. Bir dörtlük yazarken ikincisi aklıma geliyordu, ardından üçüncüsü geliyordu. Bir yerde güzel bir yazı gördüysem onu da yazıyordum" diyen Güngör, evin bütün odalarını farklı sözlerle doldurduğunu söyledi.

Yazı yazacak yer kalmadığında tavana yöneldiğini belirten Güngör, "Tavana yazmak çok zor oldu. Yer kalmadığı için bir daha üzerinden kalemle geçtim" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNDEN BİR YIL AYRI KALDI

Abdullah Güngör'ün duvarlara yazdığı satırların ardında zorlu bir yaşam hikâyesi bulunuyor. Büyükçekmece'de market işleten Güngör, iş yerinin bulunduğu binanın kentsel dönüşüme girmesi üzerine dükkânını boşaltmak zorunda kaldı.

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Aynı dönemde birlikte yaşadığı yabancı uyruklu sevgilisi Nazik'in pasaportuyla ilgili yaşadığı sorunlar nedeniyle bir yıl boyunca yabancılar şubesinde kaldığını anlatan Güngör, bu süreçte büyük bir yalnızlık yaşadığını söyledi.

Güngör, "Yazılarda tarihler var. Onun kaldığı bir yılın her gününü yazdım" sözleriyle duvarlardaki satırların nasıl ortaya çıktığını anlattı.

Yaşadığı ekonomik sorunlar ve sevgilisinden ayrı kalmasının kendisini derinden etkilediğini belirten Güngör, duvarlara yazı yazmanın kendisine iyi geldiğini ifade etti.

"DUVARLARA YAZMAK BENİM İÇİN TERAPİ GİBİYDİ"

Aşkını defterlere değil, yaşadığı evin duvarlarına yazmayı tercih eden Güngör, bunun kendisi için psikolojik bir rahatlama yöntemi olduğunu söyledi.

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"Aşk, depresyon... Bana çok iyi geldi. Sanki psikiyatri gibi, bir anda terapi gibi oldu" diyen Güngör, bazı günler sabahtan akşama kadar yazdığını anlattı.

Sevgilisinin geri döndüğünde bütün yazıları tek tek okumasını istediğini belirten Güngör, "Onu defterlere yazmak hiç içimden gelmedi. Bir başlıyordum yazmaya, akşam altıya kadar devam ediyordum" ifadelerini kullandı.

MİLYONLUK BORÇLAR, HACİZLER VE TAHLİYE KARARI

Güngör'ün hayatındaki sorunlar yalnızca ayrılıkla sınırlı kalmadı. İş yerini kaybetmesinin ardından ekonomik sıkıntıları büyüyen Güngör, oturduğu evin kirasını da ödeyemedi.

Ev sahibiyle bu nedenle sorunlar yaşadıklarını anlatan Güngör, "Ev sahibi haklı olarak kirasını istedi, ödeyemedik" dedi.

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Dört-beş ayrı haciz dosyası bulunduğunu belirten Güngör, milyonlarca liralık borç yükü altında olduklarını ve yaklaşık bir milyon liralık icra borçları bulunduğunu söyledi.

Yaşadıklarını, "Hepsi üst üste geldi. Çok zarar ettik, çırpınıyorduk" sözleriyle anlatan Güngör, şu anda yeniden iş kurmaya çalıştığını belirtti.

"DÜKKÂNA YATAK ATTIK, ŞU ANDA EV TUTAMIYORUZ"

Tahliye kararının ardından yeni bir eve taşınamadığını anlatan Güngör, şu anda açtığı depoda yaşamını sürdürmeye çalıştığını söyledi.

"Şu anda bir depo açtım. Dükkânda bir yere yatak attık. Şu anda ev tutamayacağız" diyen Güngör, ekonomik sıkıntılarından kurtulmak için mücadele ettiğini ifade etti.

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EV SAHİBİNE SESLENDİ: "HAKKINI HELAL ETSİN"

Duvarları yazılarla kaplanan evin sahibi ise ortaya çıkan manzara nedeniyle maddi zarara uğradığını belirtti.

Abdullah Güngör, ev sahibinin tepkisini haklı bulduğunu söyleyerek özür diledi.

"Normalde öyle bırakacak değildik. İşlerimiz bozulmasaydı boyatıp çıkacaktık. Ev sahibi üzülmesin, biz onu mağdur ettik. Hakkını helal etsin" ifadelerini kullandı.

Ev sahibinin kira talebinde haklı olduğunu vurgulayan Güngör, "Şanssızlık bizi buldu. O haklıdır, hiçbir şey söylemek istemiyorum" dedi.

"KONUŞAMIYORSAN YAZARAK ANLATMAK DAHA MANTIKLI"

Duvarlara yazdığı şiirlerle sosyal medyada büyük ilgi gören Güngör'e çok sayıda yorum yapıldı. Bazı kullanıcılar evin "şiir müzesi" olması gerektiğini savunurken bazıları da ev sahibine yazıların korunması çağrısında bulundu.

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Kendisi için yapılan yorumları takip ettiğini belirten Güngör, bir kullanıcının kendisine "Issız Şair" demesinin hoşuna gittiğini söyledi.

Sevgilisi Nazik'in şu anda memleketinde olduğunu anlatan Güngör, duygularını ifade etmenin en iyi yolunun bazen yazmak olduğunu belirterek, "Konuşamıyorsan yazarak anlatmak daha mantıklı" dedi.

Sevdiği kadına da mesaj gönderen Güngör, "Değerimizi bilsin" ifadelerini kullandı.