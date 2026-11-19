Büyükçekmece'de 2 yıl yaşadığı evden taşınan kiracının, dairenin duvarlarına, tavanına, kapı ve pencerelerine, mutfak dolaplarına ve kombiye aşk şiirleri ile ayrılık sözleri yazdığı ortaya çıktı.

DHA'nın haberine göre evin durumunu gördüğünde şaşkınlık yaşayan ev sahibi, avukatı aracılığıyla kiracıdan şikayetçi oldu.

Hukuki sürecin başlatıldığını belirten avukat Selman Altınbilek, "Her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma suçlarından takip sürecimiz devam ediyor. Zararlarımızı tanzim edeceğiz" dedi.

Fatih Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 2'nci katındaki dairesinde yaşayan 2 yıllık kiracısından yaklaşık 9 aydır ödeme alamayan ev sahibi, tahliye davası açtı. Yasal sürecin tamamlanmasının ardından kiracı evi tahliye ederken daireyi kontrole giden ev sahibin avukatı, evin duvarları, kapı ve pencereleri, mutfak dolapları ile kombinin üzerine yazılar yazıldığını gördü.

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Avukatın çektiği görüntüler üzerine daireye gelen ev sahibi, gördükleri karşısında şok oldu. Aşk şiirleri ve ayrılık sözlerinin yazıldığı evde oluşan zarar nedeniyle ev sahibi eski kiracısından şikayetçi oldu.

"ZARARLARIMIZI TAZMİN EDECEĞİZ"

Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, "8-9 aydır kira tahsili yapamadığımız kiracımız hakkında takip başlatmıştık. Bununla ilgili tahliye taahhütnamesini de işleme koymuştuk. 2 tahliye yolunu da kullanarak kiracımıza icra kanalıyla gittiğimizde duvarların, peteklerin, evin tüm demirbaşlarının, pencerelerin, kapıların neredeyse tamamının yazılarla dolu olduğunu gördük. Ev sahibi de biz de her zaman karşılaştığımız bir durum olmadığı için şok olduk. Kiracıyı tahliye etti fakat yasal yollarımız sürüyor. Hem tahsil edemediğimiz kira açısından takipteyiz hem de her yere yazdığı yazılar sebebiyle 'eve zarar verme' ve 'güveni kötüye kullanma' suçlarından dava ve takip sürecimiz devam ediyor. Zararlarımızı tazmin edeceğiz. Hukuki süreç bu şekilde sürüyor" dedi.

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"KİRACI, PSİKOLOJİK DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI SÖYLEDİ"

Avukat Altınbilek, "Ev sahibimize çektiğim fotoğraf ve videoları göndermiştim. Durumdan haberdar olduktan sonra kendisi de geldi. Bir de orası daha önceden tahliye edilen bir tekel bayinin eşyalarıyla doluydu. Onları taşımak da bizim için güç oldu ama tahliye sürecini gerçekleştirdik. Kiracı ise 'psikolojik yerinde değildi' dedi. Zaten yazılan sözlerden de belliydi. Çok da konuşulmasını gerektiren bir durum söz konusu değil açıkçası" ifadelerini kullandı.