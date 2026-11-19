Tutuklu anne ve oğlunun Türkiye'ye dönme süreci ve vize vurgunu iddiaları Habertürk Manşet'te masaya yatırılıyor.Programda, vize vurgunu iddialarının odağındaki Durgut ailesi hakkındaki güncel bilgiler ve Türkiye'nin ekonomik gündemine dair öne çıkan bu başlıklar, hukuksal ve idari boyutlarıyla anal... Daha Fazla Göster

Tutuklu anne ve oğlunun Türkiye'ye dönme süreci ve vize vurgunu iddiaları Habertürk Manşet'te masaya yatırılıyor.Programda, vize vurgunu iddialarının odağındaki Durgut ailesi hakkındaki güncel bilgiler ve Türkiye'nin ekonomik gündemine dair öne çıkan bu başlıklar, hukuksal ve idari boyutlarıyla analiz ediliyor.Programda ayrıca tutuklu anne ve oğlu hakkındaki son gelişmeler ve süreçle ilgili merak edilen diğer detaylar aktarılıyor.Güncel haberleri ve derinlikli analizleri kaçırmamak için YouTube kanalımıza abone olun. Daha Az Göster