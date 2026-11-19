Ayça Varlıer ile Serhan Aydemir'in 6 yıllık ilişkisi sona erdi
Oyuncu ve şarkıcı Ayça Varlıer, 6 yıldır aşk yaşadığı DJ Serhan Aydemir ile birlikteliğinin sona erdiğini açıkladı. Varlıer, "Ortaklaşa karar verdik. Çok medeni bir şekilde ayrıldık" dedi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; 'Aşk Tesadüfleri Sever 3'ün galasında objektiflere yansıyan Ayça Varlıer, özel hayatına ilişkin açıklamalarda bulundu.
6 yıldır aşk yaşadığı DJ Serhan Aydemir ile birlikteliğinin sona erdiğini söyleyen Varlıer, ayrılık kararını karşılıklı aldıklarını belirtti.
"BU İLİŞKİYİ BİRLİKTE SONLANDIRDIK"
"Çok medeni bir şekilde ayrıldık" diyen Varlıer, "Birbirimizin arasında çok güzel bir sevgi bağı var. Ortaklaşa karar verdik, bu ilişkiyi birlikte sonlandırdık. İkimiz için de kendi yolumuza devam etmeye karar verdik. O da mutlu olacak, ben de mutlu olacağım. Çok medeni bir şekilde ayrıldık. O yüzden ben şu an işlerime güçlerime, her zaman olduğu gibi yeni projelere odaklanmaya devam ediyorum" ifadelerini kullandı.
"HER ŞEYİN BİR SÜRESİ VAR"
"Aşklar, sevgiler neden biter?" sorusuna da yanıt veren Varlıer, "Her şeyin galiba bir süresi olabiliyor. Bazı frekanslar bazen tutmayıveriyor. İnsanlar kendi içlerinde evrimleşiyor, büyüyor. Hepimiz bir gün önceki biz değiliz. Bazen ilişkiler de aynı paralellikte gitmeyebiliyor. Bu demek değildir ki karşıdaki insan kötü bir insan. O titreşimler, frekanslar uyuşmadığı zaman da bu tip ayrılıklara yol açabiliyor. Ama dediğim gibi gayet iyiyiz ikimiz de. Evet, bu ilişkinin süresi bitti" dedi.
"Aşkta önemli olan emek ve saygı" diyen ünlü isim, tesadüflere inanıp inanmadığı sorusuna ise "Aşk tesadüfleri sever mi sevmez mi bu akşam filmde göreceğiz. Bakalım üçüncüsü bu. Tesadüflere inanıyorum aşkta ama aşkta önemli olan tesadüf değil; birbirine karşı olan emek, saygı gibi kavramlar bence" yanıtını verdi.