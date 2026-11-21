AĞZINDA ACI BİR TUZ TADI

(Reem Gaafar)



Üç kadın, kendilerini sürekli engellemeye çalışan bir dünyada yollarını bulmaya çalışmaktadır. Zaman onları birbirinden ayırsa da hayatlarının içinden kıvrılarak geçen aynı nehir, kaderlerini birbirine bağlar. Onlara pek az şey veren ama çok daha fazlasını ellerinden alan bir nehirdir bu. Kuzey Sudan'da küçük bir köy, bir sabah sekiz yaşındaki Muhammed'in Nil'de kaybolduğu haberiyle sarsılır. Ardından felaketler peş peşe gelir... Reem Gaafar'ın Nora Yayınevi'nden çıkan kitabı Ağzında Acı Bir Tuz Tadı, Sudan'ın çalkantılı yakın tarihini, Nil kıyısındaki yaşamı ve kendi kaderlerini yeniden yazmaya çalışan kadınların hikâyesini büyüleyici bir atmosferle anlatıyor. Doğa ile insanın, gelenek ile değişimin, yas ile umudun iç içe geçtiği bu etkileyici roman, uzun süre hafızanızdan silinmeyecek.