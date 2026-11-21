Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz...
KAVAKLARIN SOLUĞU
(Şenay Eroğlu Aksoy)
"İnsan geçmişi hatırlamaya girişti mi fukara günlerin bohçaları açılır ilkin, açlar yürür gelir bir bir." Ödüllü öykücü Şenay Eroğlu Aksoy'dan okurunu hızlıca içine alan, yoksulluğun ve yoksunluğun kalbinde buluşan toplam on beş hikâye... Aksoy, Everest Yayınları'ndan çıkan kitabında türlü türlü dünyalara bazen bir metro işçisinin gözünden, bazen bir "amele postası"nın satırlarından, bazen ahşap bir kale kapısından bakıyor; okurunu yatakhanelere, gecekondulara, hastane odalarına götürüyor. Yazarın kalemi aksak ritimli bir gong vuruşu gibi, ta içeride bir teli titretiyor... Artık iyiden iyiye pas tutmuş sürgüyü aşağı yukarı kanırtarak güçlükle sürdü eskilerden kalma bir alışkanlıkla. Metalden çıkan ses etrafı karaladı, çizdi. Ceviz ağacındaki serçeler havalandı yıllar öncesindeki gibi. Silindi bugün, geçmişe yürüdü. Kapı önünde oynayan kardeşleri başlarını çevirip ona baktılar. Yolun ortasına geldiğinde yan komşunun bahçesinden süzülen ses yılları aşarak sızdı yine ait olduğu yere. "Dönülmez akşamın ufkundayız..."
KARANLIK AYDINLANMA-NEOREAKSİYONER DÜŞÜNCEYİ ANLAMAK
(Arnaud Miranda)
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’nın güncel ve küresel sorunlara eğilen 21. Yüzyıl Kitaplığı dizisinden çıkan, Fransız siyaset bilimci Arnaud Miranda tarafından kaleme alınan ve Alp Tümertekin çevirisiyle yayımlanan yeni kitabı Karanlık Aydınlanma – Neoreaksiyoner Düşünceyi Anlamak, demokrasiyi reddederken yüzünü geçmişe değil, teknolojik bir geleceğe çeviren neoreaksiyoner düşünceye odaklanıyor. Miranda’nın çevrimiçi bir entelektüel kümelenme olarak tanımladığı neoreaksiyonun gücü yalnızca demokrasi eleştirisinden değil, siyasal alanı özerk ve müzakereye açık bir alan olarak reddetmesinden doğuyor. Kabul edilemez ve isyan ettirici görünebilecek fikirleri eleştirel mesafesini koruyarak, aslına sadık biçimde açıklamayı amaçlayan yazar, Yarvin’in biçimciliğinden, demokrasiyi tekno-kapitalist ivmelenmenin önünde fren sayan Nick Land’e; Peter Thiel ile Marc Andreessen’in siyasal ve kuramsal emellerine uzanan bir harita çıkarıyor. Amerika’yla sınırlı kalmayan tabloda, Arjantin’den Fransa’ya, bu fikirlerin daha geniş illiberal dalgayla nerelerde kesiştiğini ve nerelerde ayrıldığını saptıyor...
KERVANKIRAN
(Zülfü Livaneli)
Zülfü Livaneli’nin merakla beklenen yeni romanı Kervankıran, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. Adını sabaha karşı doğup kervancıyı şafak sandırarak yola düşüren yıldızdan alan Kervankıran’da Livaneli, Anadolu’nun köklü anlatı geleneğini modern roman kurgusuyla buluşturuyor. Anadolu’dan İstanbul’a, oradan Berlin’e uzanan roman, rüyasında gördüğü Zühre’yi aramak için yola çıkan Ali ile hayatta kalabilmek için Berlin’e giden Zühre’nin kesişen hikâyesini anlatıyor... "Adam… biraz duraksadıktan sonra söyledi: “Bir de Kervankıran derler ona. Sabaha yakın çıkar. Kervancı Kervankıran’ı şafak sanır, kalkar, yola düşer.” Değneğini omzuna aldı. “Sonra bakar ki hava karanlık. Yolun ortasında kalakalır, uçurumda, fırtınada yitip gider.” Ali ağzını açacaktı ki çoban ekledi: “Yanlış anlama. Yıldızın suçu yok. Yıldız yerinde duruyor.” Livaneli'den “Bilindik ‘hayatının aşkını arama’ hikâyelerinin çok ötesine geçen bir roman.
DÖNMEYEN
(Uğur Deveci)
Ege kıyısında, bir zamanların balıkçı köyü olan kasabada, günden güne eksilmeye başlar dün. Evler, ağaçlar, insanlar değişir. Bella ile Baruh'un evinde biriken hatıralar, başkalarının hikâyelerine karışır. Savaşlar, sürgünler, göçler, eksik hayatlar kalır geride. Gidene küçülür, kalana büyür dünya.
Kasabalıların yarısına göre deli, diğer yarısına göre azize olan Süreyya, bir asır sonra aynı topraklarda kimsesiz canlar için açtığı barınakta kendine yeni bir hayat kurar. Bir zamanlar nice hayata yurt olan bu kasaba, şimdi kendi hafızasını ve doğasını korumaya çalışmaktadır. Ne var ki bu topraklar da birilerinin iştahını kabartır; toprağın altındakiler uğruna üstündekiler hiçe sayılmaya hazırdır. İthaki Yayınları'ndan çıkan kitapda Uğur Deveci, sözün yükünü sırtlanıyor; geçmişin sızısını bugünün yaralarına taşıyor. Dönmeyenlerin, geride kalanların ve yersiz yurtsuzların hikâyelerini ihtimallerin umudunda buluşturuyor.
EVVEL ZAMAN ATLASI
(Thomas Halliday)
Milyonlarca yıl geriye gidip, gür ormanlarda gezinen dinozor sürülerinin yeri göğü titreten gümbürtüsüne kulak verin... Cam resifleriyle dolu denizlere dalın, ardından başınızı sudan çıkarıp maymunların kazara oluşmuş bir sal üzerinde hayatta kalma mücadelesine tanık olun... Bitkilerin, ağaçların, irili ufaklı pek çok canlının, bugün düş gibi görünse de çok eskiden gerçekten var olmuş bir dünyayı nasıl paylaştığını keşfedin... Ve geride bıraktıkları izlerin adım adım peşine düşün… Evvel zaman diyarına hoş geldiniz. Thomas Halliday’in, Domingo Yayınları'ndan çıkan, tüm dünyada büyük başarı elde etmiş Öteki Diyarlar kitabından genç okurlar için uyarladığı Evvel Zaman Atlası, Gavin Scott’ın göz alıcı çizimleriyle hayat bularak, tıpkı bir belgesel izliyormuşuz gibi, gezegenimizin uzak geçmişinde keşfedilmeyi bekleyen başka bir dünyanın kapılarını aralıyor...
AĞZINDA ACI BİR TUZ TADI
(Reem Gaafar)
Üç kadın, kendilerini sürekli engellemeye çalışan bir dünyada yollarını bulmaya çalışmaktadır. Zaman onları birbirinden ayırsa da hayatlarının içinden kıvrılarak geçen aynı nehir, kaderlerini birbirine bağlar. Onlara pek az şey veren ama çok daha fazlasını ellerinden alan bir nehirdir bu. Kuzey Sudan'da küçük bir köy, bir sabah sekiz yaşındaki Muhammed'in Nil'de kaybolduğu haberiyle sarsılır. Ardından felaketler peş peşe gelir... Reem Gaafar'ın Nora Yayınevi'nden çıkan kitabı Ağzında Acı Bir Tuz Tadı, Sudan'ın çalkantılı yakın tarihini, Nil kıyısındaki yaşamı ve kendi kaderlerini yeniden yazmaya çalışan kadınların hikâyesini büyüleyici bir atmosferle anlatıyor. Doğa ile insanın, gelenek ile değişimin, yas ile umudun iç içe geçtiği bu etkileyici roman, uzun süre hafızanızdan silinmeyecek.
HÜKÜMDARLARIN YOLU
(Xin Wen)
İpek Yolu gerçekten sadece tüccarların, kervanların ve ticari malların takip ettiği büyük bir güzergâhtan mı ibaretti? İmparatorlukların parçalandığı dönemlerde Çin ile Orta Asya arasındaki uzun mesafeli ilişkiler zayıfladı mı? Peki, yüzlerce kilometrelik yolları aşan elçileri harekete geçiren neydi? Xin Wen, Ketebe Yayınları'ndan çıkan, Hükümdarların Yolu: Diplomasi ve İpek Yolu'nun Yeniden İnşası'nda İpek Yolu tarihine dair yerleşik kabulleri yeniden düşünmeye davet ediyor. Dunhuang'daki meşhur "kütüphane mağarası"nda gün yüzüne çıkarılan mektuplar, sözleşmeler, seyahat kayıtları, diplomatik belgeler ve çok dilli elyazmalarından hareketle, dokuzuncu ve onuncu yüzyılların Doğu Avrasyası'nı elçilerin gözünden yeniden kuruyor. Hükümdarların Yolu, siyasi parçalanmanın Avrasya'daki bağlantıları ortadan kaldırmadığını; aksine yeni hükümdarlıkların ortaya çıkışıyla diplomatik seyahatin daha da önem kazandığını gösteriyor. Çin tarihinin İç Asya ve daha geniş Avrasya tarihiyle birlikte incelendiği eser, İpek Yolu'nu ticaretin ötesine taşıyarak hükümdarlar, elçiler, hediyeler, diller ve yollar tarafından örülen büyük bir iletişim ağı olarak yeniden yorumluyor.
JAGUARLAR HER YERDE
(Tommaso Pagano)
Tommaso Pagano, İtalyan polisiye edebiyatının genetiğini taşıyan yepyeni bir yazar. Aynı zamanda Siraküza'da savcılık görevinde bulunan Pagano, Leonardo Sciascia ve Andrea Camilleri'nin izinde ilerleyen bu romanda, okuru Güney İtalya gerçeğiyle yüz yüze getiriyor. Mylos Kitap'tan çıkan Jaguarlar Her Yerde, iç içe geçen olayları, insanın yaşayabileceği her bir duyguyu okura hissettirmesi, masalsı diyarlardan yola çıkarak acımasız gerçekler ve karşı konulamaz kaderler ile okuru sarmalayan bir roman. Merkezinde belirsizliklerin olduğu, cinayet, intihar, ölüm ve acının bulunduğu, karşı konulamaz bir gizem... İtalyan polisiye edebiyatının yeni ismi Pagano, mesleki deneyimi ile edebiyatı bir araya getiriyor...
DİLİN GÜNAHI
(Emre Dorman)
Prof. Dr. Emre Dorman, yeni kitabı Dilin Günahı’nda dedikodu, iftira, mahremiyet ihlali ve hasedi gündelik hayatın ilişkileri üzerinden ele alıyor. Destek Yayınları’ndan yayımlanan eser, aile sohbetlerinden işyerlerine ve dijital ortamlara uzanarak sözlerimizin başkalarının hayatında bıraktığı izleri sorguluyor. Kendi dedikodumuza “dertleşmek”, başkasınınkine “kötülük” derken hangi çelişkiyi gözden kaçırıyoruz? Acıbadem Üniversitesi Felsefe Bölümü öğretim üyesi Dorman, Kur’an’ın ahlak yaklaşımını felsefi metinler ve psikoloji araştırmalarıyla birlikte değerlendiriyor. İyi niyet, haklılık ve merak gibi gerekçelerin, incitici davranışları nasıl görünmez kılabildiğine odaklanıyor. Dilin Günahı, duyulan bir iddiayı aktarmanın sorumluluğundan başkalarının özel hayatını araştırmaya, yakın çevredeki kıskançlıktan sosyal medyada yayılan suçlamalara kadar geniş bir alanı tartışıyor. Haksızlığı anlatmakla birini kötülemek, hakkını aramakla hınç duymak ve ilgilenmekle mahremiyeti ihlal etmek arasındaki sınırları ele alıyor...
ARSEN LÜPEN-KİMLİK OYUNU
(Maurice Leblanc)
Lüpen’in oyunbaz, kıvrak ve sürprizli maceralarından biri... Jim Barnett’ın kapısında tek bir vaat vardır: Bilgi ücretsizdir. Paris’in en tuhaf suçları önüne geldikçe polisten bir adım öne geçer. Müfettiş Béchoux ondan kuşkulansa da çözülemeyen vakalarda yine yardımına ihtiyaç duyar.
Fakat Barnett sıradan bir dedektif değildir. Suçları çözer, sırları açığa çıkarır ve her soruşturmayı kendi oyununa dönüştürür. Barnett ve Ortakları ücretsiz çalışır ama Barnett her zaman kazançlı çıkar. Maurice Leblanc, Ren Kitap'tan çıkan, Kimlik Oyunu’nda Arsen Lüpen’i şimdiye kadarki en eğlenceli ve tehlikeli kimliklerinden biriyle karşımıza çıkarıyor. Cinayetlerin, sahte kimliklerin, aristokrat sırlarının ve kusursuz görünen planların arasında Lüpen bu kez yalnızca kanundan kaçmıyor. Soruşturmanın tam merkezine yerleşip oyunun kurallarını kendisi yazıyor.