Gaziantep'te olay, dün öğleden sonra Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.T. isimli bir kadın, alacak verecek meselesi nedeniyle bir kişiyle tartıştı.

OTOMOBİLİNDEN 'POMPALI'YI ALDI

İHA'daki habere göre Ş.T., tartışma sonrası arabasında bulunan pompalı tüfeği alarak sokağa çıktı.

RASTGELE ATEŞ AÇTI

Sokakta etrafındakilere bağıran kadın, bir süre sonra rastgele havaya ateş açtı, daha sonrasında ise karşısındaki şahısla tartışmaya devam etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

İKNA EDİLEREK TÜFEK ALINDI

Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, elinde pompalı tüfekle bekleyen kadını kısa süre sonra ikna ederek gözaltına aldı.

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CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen pompalı tüfekli kadın, 'şehir merkezinde silahlı tehdit ve huzuru bozma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.