Arzum Onan'dan oğlu Can Aslantuğ'a: Bugün anne olduğum yaştasın
Arzum Onan, Mehmet Aslantuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Can Aslantuğ'un 26'ncı yaşını duygusal bir mesajla kutladı
Giriş: 20 Kasım 2026 - 18:57 Güncelleme:
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1993 Türkiye ve Avrupa Güzeli Arzum Onan ile oyuncu Mehmet Aslantuğ'un oğlu Can Aslantuğ, 26'ncı yaşına girdi.
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Onan, oğlunun doğum günü için sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu.
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Oğluyla yer aldığı kareleri yayımlayan Arzum Onan, "Kalabalıkta anca bu kadar; karelerde ufak bir mesafe belki ama içimde sımsıkı sarıp öpüp koklama isteği. Bugün anne olduğum yaştasın; varlığına bir kez daha şükrederek, iyi ki doğdun canım oğlum" ifadelerini kullandı.