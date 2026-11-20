Oğluyla yer aldığı kareleri yayımlayan Arzum Onan, "Kalabalıkta anca bu kadar; karelerde ufak bir mesafe belki ama içimde sımsıkı sarıp öpüp koklama isteği. Bugün anne olduğum yaştasın; varlığına bir kez daha şükrederek, iyi ki doğdun canım oğlum" ifadelerini kullandı.