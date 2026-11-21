Meteoroloji saat verip uyardı... 24 kent için "sarı" alarm! Tüm yurtta sağanak
MGM'den alının son verilere göre bugün yurt genelinde sağanak yağış bekleniyor. Meteoroloji, 24 kent için "sarı" alarm vererek sel ve taşkınlara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. İç ve batı kesimlerde sıcaklıklar 2 ilâ 4 derece azalırken yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. İşte illerimizde hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, (Ş.Urfa, Van ve Iğdır dışında) Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR
Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
24 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ
MGM tarafından cumartesi günü şiddetli sağanak beklenen ve "sarı" alarm uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "İstanbul, Kocaeli, Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan ve Osmaniye."
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklıklarının 2 ilâ 4 derece, yurdun iç ve batı kesimlerinde azalması, doğu kesimlerinde artması, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.
İÇ VE KUZEY KESİMLERDE RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Rüzgarın genellikle, güneyli yönlerden orta kuvvette, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Fotoğraflar, Anadolu Ajansı'ndan (AA) alınmıştır.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağmurun, saat: 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor
İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağmurun, saat: 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor
İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağmurun öğle saatlerinde durması bekleniyor
KOCAELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE: 19, Parçalı ve çok bulutlu
KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
MANİSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR: 19, Parçalı ve çok bulutlu
HATAY: 22, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı
KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AMASYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
MALATYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu
VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MARDİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 18, Parçalı ve çok bulutlu