Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, Doğu Akdeniz ile Antalya ve Isparta çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, (Ş.Urfa, Van ve Iğdır dışında) Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneydoğusunun yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğu kesimlerinin yükseklerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİRÇOK BÖLGEDE KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENİYOR

Yağışların, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi, İskenderun Körfezi, Doğu Karadeniz, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

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24 KENT İÇİN "SARI" ALARM VERİLDİ

MGM tarafından cumartesi günü şiddetli sağanak beklenen ve "sarı" alarm uyarısında bulunulan illerimiz şöyle: "İstanbul, Kocaeli, Artvin, Bingöl, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hatay, K.Maraş, Muş, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Tokat, Trabzon, Tunceli, Bayburt, Batman, Ardahan ve Osmaniye."

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklıklarının 2 ilâ 4 derece, yurdun iç ve batı kesimlerinde azalması, doğu kesimlerinde artması, yurt genelinde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

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İÇ VE KUZEY KESİMLERDE RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın genellikle, güneyli yönlerden orta kuvvette, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Fotoğraflar, Anadolu Ajansı'ndan (AA) alınmıştır.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

MGM'den alınan son verilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 14, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı. Yağmurun, saat: 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor

İSTANBUL: 17, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağmurun, saat: 18.00'e kadar sürmesi bekleniyor

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İZMİR: 23, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı. Yağmurun öğle saatlerinde durması bekleniyor

KOCAELİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA: 20, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE: 19, Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ: 20, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

MANİSA: 21, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA: 18, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

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ADANA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ANTALYA: 22, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR: 19, Parçalı ve çok bulutlu

HATAY: 22, Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 17, Parçalı ve çok bulutlu, kuzey çevrelerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu

SİVAS: 14, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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DÜZCE: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 14, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 16, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AMASYA: 16, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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RİZE: 17, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, gece saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

KARS: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

MALATYA: 19, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu

VAN: 16, Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP: 19, Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

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DİYARBAKIR: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MARDİN: 17, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SİİRT: 18, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 18, Parçalı ve çok bulutlu

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?