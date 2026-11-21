Boran Kuzum, değnekle görüntülendi
İtalya'da geçirdiği set kazasında ayağı kırılan oyuncu Boran Kuzum, Etiler'de değnekle objektiflere yansıdı
Giriş: 21 Kasım 2026 - 10:58 Güncelleme:
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; İtalya'da geçirdiği set kazasında ayağı kırılan Boran Kuzum, Etiler'de görüntülendi. Bir süredir evinde istirahat ettiğini söyleyen oyuncu, yürürken değnekten yardım aldı.
Yaklaşık bir haftadır evde olduğunu söyleyen Kuzum, ilk kez dışarı çıktığını ifade etti. İtalya'daki çekimler nedeniyle Türk yemeklerini özlediğini dile getiren oyuncu, en çok neyi özlediği sorusuna ise "Annemin yemeklerini özledim" yanıtını verdi.
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