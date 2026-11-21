İstanbul Ataşehir'de, 11 Kasım'da meydana gelen olayda, G.Ş. isimli kişi, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi oldu. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre telefonla aradıkları G.Ş.'yi polis olduklarına inandıran şüpheliler, çeşitli yönlendirmelerle evindeki ziynet eşyalarını kendilerine teslim etmesini istedi.

1.7 MİLYON TL'LİK ALTININI VERDİ

Dolandırıcıların söylediklerine inanan G.Ş., toplam 1 milyon 700 bin lira değerindeki ziynet eşyasını adresine gelen kişiye teslim etti.

DOLANDIRICILIK AĞI ORTAYA ÇIKARILDI

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan G.Ş. şikayette bulundu. Olayın ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Yapılan saha araştırmaları ve teknik çalışmalar sonucunda ziynet eşyalarını teslim alan kişiden, bunların el değiştirmesinde rol oynayan aracılara, kuyumcuya ve kripto para bağlantısına kadar uzanan organizasyonun üyeleri tespit edildi. Derinleşen soruşturmada polis, ilk olarak mağdurun adresine giderek ziynet eşyalarını teslim alan şüphelinin kimliğini belirledi.

İLK OLARAK ELDENCİ YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda, ziynet eşyalarını elden teslim alan kişinin B.K. olduğu tespit edildi. Şüphelinin bulunduğu adresi belirleyen ekipler, Sultanbeyli'de operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanarak gözaltına alınan B.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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KUYUMCU VE KRİPTO PARA BAĞLANTISI DEŞİFRE EDİLDİ

Dolandırıcılık olayının diğer bağlantılarını araştıran Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, ziynet eşyalarının el değiştirmesinde rol oynadığı belirlenen diğer şüphelilerin peşine düştü. Yapılan çalışmalarda aracı olarak faaliyet gösterdiği öğrenilen Y.M. ve S.S., kuyumcu T.Y. ile kripto para bağlantısında yer aldığı tespit edilen R.U.'nun organizasyon içerisinde bulunduğu belirlendi.

PEŞ PEŞE OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

Polis ekipleri, kimlikleri ve adresleri belirlenen şüphelilerin yakalanması için 16 ve 17 Kasım'da operasyonlar düzenledi. Baskınlarda Y.M., T.Y., R.U. ve S.S. yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda toplam 188 gram altın ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

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5 ŞÜPHELİNİN TAMAMI TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylece ilk operasyonda tutuklanan B.K. ile birlikte dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 5 şüphelinin tamamı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında yapılan çalışmalarda şüphelilerin güvenlik kamera görüntüleri de elde edildi. Elde edilen görüntüler dosyaya konuldu.