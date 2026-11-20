Olay, bugün Pendik ilçesi Batı Mahallesi'nde meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre; Kenan A. (52), boşanma aşamasında olduğu eşinin nerede olduğunu öğrenmek için baldızı Meral A.'nın (41) çalıştığı iş yerine gitti. Burada henüz bilinmeyen nedenle baldızına silahla ateş açan K.A., kadını ağır yaraladı.

OLAY YERİNE GELEN POLİSLERE ATEŞ AÇTI

Silahlı saldırının ardından olay yerine Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. İş yerine gelen polisler, elinde silah bulunan Kenan A.'ya silahını bırakması yönünde uyarıda bulundu. Ancak şüpheli, polislerin uyarılarına rağmen silahını bırakmadı ve görevli memurlara ateş açtı. Bunun üzerine polis ekipleri de silahla karşılık verdi. Çıkan çatışmada yaralanan Kenan A., etkisiz hale getirildi. Şüphelinin kullandığı silah ele geçirildi.

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BALDIZI HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, silahlı saldırıya uğrayan Meral A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polislerin müdahalesi sırasında yaralanan şüpheli Kenan A. ise tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.