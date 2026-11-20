Trabzonspor'dan kaleci hamlesi: Deniz Ertaş
Trendyol Süper Lig'de 25 puanla 2. sırada bulunan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için harekete geçti. Bordo-mavililer Tümosan Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş için kulübüyle görüşmelere başladı.
Giriş: 20 Kasım 2026 - 18:28 Güncelleme:
Bu sezon Trendyol Süper Lig'de zirveye oynayan Trabzonspor, devre arası transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başladı...
DENİZ ERTAŞ HAMLESİ
Bordo-mavili ekip, Tümosan Konyaspor forması giyen Deniz Ertaş için yeşil-beyazlılara ilk teklifini iletti. İki kulüp arasında görüşmeler resmen başladı.
21 yaşındaki file bekçisi bu sezon Konyaspor'da 4 maça çıkarken kalesinde 9 gol gördü.
Güncel piyasa değeri 3.5 milyon Euro olan genç file bekçisinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor...
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