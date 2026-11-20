Piyasadaki likidite sorununa çare arayan Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) dün akşam kredi kartı asgari ödeme limitlerini gevşetti. Limiti 100 bin TL ve altında olan kartlarda yüzde 20, 200 bin TL'yi aşanlarda yüzde 40 olarak kalırken, 100-200 bin TL arası limitlerde oran yüzde 40'tan yüzde 30'a indi.

Son düzenleme ile de konut kredilerinde de ikinci evini alacaklara yönelik kredi sınırı kaldırıldı.

Daha önce bir evi olanlar ikinci ev için, konut değerinin yüzde 75'i düşülerek yani yüzde 25'i için kredi kullanabiliyordu. Yeni düzenleme ile bu uygulama iki evi olanlar için 3'üncü evden itibaren geçerli olacak. Böylece ikinci evini alacaklar için yüzde 75'lik kredi kısıtı ortadan kakmış olacak. Vatandaşlar aynı ilk evde olduğu gibi evin ekspertiz değerine ve enerji kimlik belgesi (EKB) sınıfına bağlı olarak yüzde 20'si ile yüzde 90'ı arasında değişecek. Burada dikkat edilmesi gereken alıcının, eşinin ve 18 yaş altı çocuklarının üzerine kayıtlı başka iki konut bulunmaması. Ayrıca tablodaki oranlar yasal üst sınırı ifade ediyor. Bankalar gelir durumunuz, kredi notunuz ve kendi risk politikalarına göre daha düşük kredi kullandırabilir.

İLK 2 EV İÇİN KREDİ KULLAMI:

3 VE DAHA FAZLA EV İÇİN KREDİ KULLANIMI

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İHTİYAÇ KREDİSİNDE DÜZENLEME BEKLENİYOR

Bankacıların asıl beklentisi ise giderek alacak tahsili geciken kredi kartı borcu ve ihtiyaç kredisinde önceki dönemlerde olduğu gibi ihtiyaç kredilerinde yeniden yapılandırma. Kulislerde BDDK'nın ihtiyaç kredisinde yapılandırmaya giden vatandaşlara 60 ay vade ile bu imkanı tanıyacağı konuşuluyor.

Ödenmemiş kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının yeniden vadelendirilmesine mevcut borç yükünü daha uzun bir ödeme dönemine yayarak vatandaşların aylık taksitlerini düşürmesi amaçlanıyor.