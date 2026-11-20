BDDK kurul kararı ile konut kredisi kullanımlarına yönelik kredi değer oranlarında yeni kısıtlamaya gitti.

Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin "Konut, taşıt ve diğer tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar" başlıklı 12’nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca alınan karara göre; tüketicilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde yeni bir sınırlama uygulanacak.

Düzenleme kapsamında; 29.01.2026 tarihli ve 11364 sayılı Kurul Kararında belirlenen azami kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranı, tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az iki konutunun bulunması halinde yüzde 75 azaltılarak tatbik edilecek.

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Kurul kararında hisseli konut malikliği durumunun nasıl değerlendirileceğine dair esaslar da yeniden düzenlendi.

Buna göre, 24.08.2023 tarihli ve 10656 sayılı Kurul Kararının hisseli konut malikliğine ilişkin kısmı; ikiden fazla konutta hisseli tapu sahibi olanlar hariç olmak üzere, herhangi bir konut tapusunda yüzde 50 ve daha az hissesi bulunanların bu nitelikteki bir konutunun hesaplamada dikkate alınmaması şeklinde uygulanacak.

Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamındaki yapılara yönelik bir istisna da kararda yer aldı. Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu konut veya konutların, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında riskli yapı tespit edilmesi nedeniyle yıkılmış olması veya hakkında yıkım kararı alınması halinde, yalnızca bir konutun konut malikliği durumu değerlendirmesinde dikkate alınmamasına karar verildi. Söz konusu kararın kuruluş birliklerine duyurulması ve Kurumun internet sitesinde yayımlanması kararlaştırıldı.