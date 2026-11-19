Ünlü isimler zaman zaman halkın içine karışarak, toplu taşıma araçlarını kullanarak seyahat ediyor. Kimi otobüs, kimi de metroda görülüyor. O isimlerden biri de Defne Samyeli ve kızı Derin Talu.

Günlük yaşantısından kesitleri sık sık sosyal medyada yayımlayan Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi.

Talu, bu kez annesiyle birlikte toplu taşıma kullandığı anları yayımladı. Annesiyle metroya binen Derin Talu, fotoğrafına "Londra olsa beğenirsiniz" notunu ekledi.

Öte yandan 1991 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında Türkiye üçüncüsü seçilen oyuncu, sunucu ve şarkıcı Defne Samyeli, 1995'te mimar Eren Talu ile nikah masasına oturmuştu. Ancak ikili, 2011 yılında yollarını ayırmıştı.

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Defne Samyeli ile Eren Talu'nun bu evlilikten; Derin ve Deren adında iki kızı bulunuyor.