İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde geliştirilen proje, 14 bin 263 metrekarelik arsa üzerinde inşa ediliyor. Toplam 72 bin 945 metrekarelik inşaat alanına sahip proje, konut ve ticari alanları aynı yerleşkede buluşturmayı hedefliyor.

Farklı hane ihtiyaçlarına yönelik 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçeneklerinin bulunduğu projede, açık ve kapalı mutfak alternatifleri sunuluyor. Ayrıca özel kullanıma ayrılmış teras alanlarına sahip daireler de projede yer alıyor.

"Konut ve ticari alanlar bir arada olacak"

Bayrampaşa Modern'de konutların yanı sıra günlük ihtiyaçlara yönelik ticari üniteler de bulunuyor. Proje kapsamında restoran, kafe, mağaza ve market gibi işletmelerin faaliyet göstermesi planlanıyor.

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Konut ve ticari alanların bir arada tasarlandığı projeyle bölgedeki günlük yaşam ihtiyaçlarının yerleşke içerisinde karşılanması ve sosyal etkileşimin desteklenmesi amaçlanıyor.

Projenin sosyal donatı alanları arasında sauna, buhar odası, kapalı yüzme havuzu ve kapalı çocuk oyun alanı bulunuyor.

Toplam 566 araçlık otopark kapasitesine sahip projede elektrikli araç şarj istasyonları da yer alıyor. Bu kapsamda proje, konut ve ticari alanların yanı sıra farklı ulaşım ihtiyaçlarına yönelik altyapıyı da bünyesinde barındırıyor.

Bayrampaşa'nın merkezi konumu ve mevcut kent dokusu içerisinde geliştirilen Bayrampaşa Modern'in, konut seçenekleri, ticari üniteleri ve sosyal donatı alanlarıyla bölgedeki yaşam alanlarına yeni bir alternatif sunması hedefleniyor.

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Bayrampaşa Modern Proje Yetkilisi Mimar Beyza Nur Görentaş, İstanbul'un merkezi lokasyonlarından biri olan Bayrampaşa'da geliştirilen bu projenin yalnızca konut üretimine odaklanmadığını, konut, ticaret, spor ve sosyal yaşam alanlarını bir araya getiren bütüncül bir yaşam modeli sunduğunu söyledi.

Görentaş, şöyle devam etti:

"Bayrampaşa Modern, TMSF'nin gayrimenkul geliştirme alanındaki yeni konut projesi olması bakımından önemli bir çalışma. Projeyi hayata geçirirken temel yaklaşımımız, bulunduğu bölgenin ihtiyaçlarını gözeten, nitelikli yaşam alanları oluşturan ve çevresiyle bütünleşen bir yapı ortaya koymaktı. Bayrampaşa Modern ile hem bölgeye hem de İstanbul'a değer katacak, çağdaş şehir yaşamının gerekliliklerine yanıt veren bir projeyi hayata geçiriyoruz.

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Bu kapsamda yürütülen çalışmalarda ekonomik değer oluşturulması, kaynakların doğru kullanılması ve projelerin kendi dinamikleri içerisinde sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulması önceliklerimiz arasında yer alıyor."

Projenin planlama, geliştirme ve uygulama süreçlerinde işlevsellik, kalite, verimlilik ve uzun vadeli değer üretme ilkelerini esas aldıklarını anlatan Görentaş, Bayrampaşa Modern ile temel hedeflerinin sahip oldukları kaynakları doğru bir planlama ve profesyonel bir yaklaşımla değerlendirerek nitelikli ve sürdürülebilir bir gayrimenkul projesini hayata geçirmek olduğunu söyledi.

Görentaş, projede 235 konut ve 44 ticari ünite olmak üzere toplam 279 bağımsız bölüm bulunduğunu belirterek, farklı yaşam ihtiyaçlarına yanıt verebilmek amacıyla 1+1, 2+1, 3+1 ve 4+1 daire seçenekleri sunduklarını ve 566 araç kapasiteli otoparkıyla otopark ihtiyacına da kapsamlı bir çözüm getirdiklerini söyledi.

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Bayrampaşa Modern'de henüz satışların başlamadığını ifade eden Görentaş, "Şu an projeye ilgi duyan ve gelişmelerden haberdar olmak isteyen konut alıcıları için ön talep sürecimiz devam ediyor. Bu süreçte potansiyel alıcıların projeye yönelik taleplerini alarak satış öncesi iletişim sürecimizi yürütüyoruz. Resmi satış sürecinin başlamasıyla birlikte satış koşullarına ve ödeme planlarına ilişkin detayları paylaşacağız." dedi.