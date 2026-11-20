Galatasaray bu süreçte Süper Lig'de Gençlerbirliği (1-0), Fenerbahçe (2-1), TÜMOSAN Konyaspor (4-0) ve son olarak Amed Sportif Faaliyetler'i (4-3) mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Fransa'nın Lille (4-2) ve Almanya'nın Stuttgart (2-0) ekiplerini yenmeyi başardı.