Fenerbahçe, Kocaeli'de 3 puan peşinde! Emre Belözoğlu kazanan 11'i bozmayacak
Yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu ile çıktığı ilk maçta Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 yenen Fenerbahçe, 12. hafta müsabakasında ise yarın akşam Kocaelispor'a konuk olacak. Sarı-lacivertliler, rakibini mağlup ederek galibiyet serisini sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Fenerbahçe'de 2 futbolcu sakatlığı, 1 futbolcu da cezası nedeniyle kritik karşılaşmada forma giyemeyecek. Teknik direktör Emre Belözoğlu'nun Çorum'da 5-0 kazanan kadroyu Kocaelispor maçında bozması beklenmiyor.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın Kocaelispor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Kocaeli Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak. Hakem Kadir Sağlam'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Murat Altan yardımcı hakem olarak görev yapacak.
Göztepe yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti.
Ligde 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 19 puanla 6. sırada bulunuyor.
3 EKSİK
Fenerbahçe'de Kocaelispor mücadelesinde 3 oyuncu forma giyemeyecek.
Sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra cezalı Archie Brown, yarınki müsabakada takımı yalnız bırakacak.
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo ise kart sınırında. Semedo, yarınki maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
EMRE BELÖZOĞLU KAZANAN 11'İ BOZMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, Çorum'da 5-0 kazanan kadroyu bozmayacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin Kocaelispor karşısında sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor:
Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku