Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, firarilerin Türkiye’ye iadesinde diplomatik girişimler ve uluslararası iş birliğinin etkili olduğunu bildirdi. Komşu ülkelerle yürütülen temaslara dikkat çeken Çiftçi, 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan’da gerçekleştirilen görüşmelerin de suçluların iadesi konusunda somut sonuçlar verdiğini ifade etti.

"Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı"

Kırmızı bültenle aranan iki kişinin Bulgaristan’dan Türkiye’ye getirildiğini belirten Çiftçi, firarilerin suç geçmişlerine ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Firariler için çember daralıyor. Kırmızı bültenle aranan iki firariyi Bulgaristan’dan ülkemize getirdik. Biri 60 ayrı suç eylemiyle bağlantılı bir organize suç çetesi elebaşı, diğeri kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zehir taciri… Kaçışı kurtuluş sandılar; yolları Türk adaletine çıktı."

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"Mücadelemiz sınırda bitmez"

Suç örgütleri ve uyuşturucu ticaretiyle mücadeleye kararlılıkla devam edeceklerini vurgulayan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen mücadeleden taviz verilmeyeceğini kaydetti.

Yurt dışına kaçan suçlulara yönelik mesaj veren Çiftçi, "Yurt dışını güvenli liman sananlar bilsin: Mücadelemiz sınırda bitmez! Nereye kaçarsanız kaçın, Türkiye’nin çelikten iradesiyle sizi tek tek bulacak, adalete teslim edeceğiz. Hiçbir sınır suçu örtmez, hiçbir mesafe hesabı kapatmaz" ifadelerini kullandı.

ÇEMBER DARALIYOR! 🇹🇷



Kararlılıkla sürdürdüğümüz diplomatik girişimler ve güçlendirdiğimiz uluslararası iş birliğiyle firariler için çember daralıyor. Komşu ülkelerle geliştirdiğimiz iş birliği, yurt dışı ziyaretlerimiz ve 11 Ağustos 2026 tarihinde Bulgaristan’da yürüttüğümüz… https://t.co/unrF6eZw2X — Mustafa ÇİFTÇİ (@mustafaciftcitr) November 19, 2026

Bulgaristan makamlarına teşekkür

Bakan Çiftçi, firarilerin Türkiye’ye iadesi sürecindeki iş birliği nedeniyle Bulgaristan İçişleri Bakanı Ivan Demerdzhiev'e ve Bulgaristan makamlarına teşekkür etti.

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Süreçte görev alan emniyet mensupları ile Adalet Bakanlığı çalışanlarının çalışmalarına da değinen Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Suç çeteleri, elebaşları ve zehir tacirleri için kaçışın sonu bellidir: Türk adaleti!"