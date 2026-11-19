Tüm dünyanın merakla beklediği ABD, Çin ve Rusya liderlerinin buluştuğu üçlü tarihi zirve sona erdi.

Zirveye liderlerin beden dilleri ve nükleer silahlar konusundaki kararlı ifadeler damga vurdu.

Çin lideri Şi Cinping'in aile fotoğrafında Putin'e karşı yaklaşımı tartışma konusu olurken, Trump'ın Putin'le ikili görüşmesinde odaya Putin'i gösterip, "Bu adam kim?" diyerek girmesi, hiç kimsenin buna gülmemesi ve sadece Trump'ın basına konuşma yapmasının sonrasında kapalı ikili görüşmeye geçilmesi; öne çıkan 'dolaylı diplomatik mesajlar' oldu.

Liderlerin açıklamalarında ise en öne çıkan madde, nükleer güç. Çin lideri Şi, bu konuda çok net bir çizgi çekerek, dünyadaki tüm nükleer silahların imha edilmesi gerektiğini, nükleer savaşın bir kazananının asla olmayacağını ve nükleer tehdidin olmadığı bir dünya yaratma yükümlülüklerinin olduğunu vurguladı.

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Yayınladıkları barış bildirisinde üç ülke de stratejik istikrarın ve uluslararası güvenliğin korunma iradesini teyit ettiklerini belirtti.

Üç ülke de rafine petrol üretim kapasitesinin artırılması konusunda anlaştı. Bu hamleyle özellikle ABD-İran Savaşı nedeniyle yükselen enerji fiyatlarında bir dengeleme amaçlanıyor.

Putin'i Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle suçlu ilan eden Uluslararası Ceza Mahkemesi de barış bildirgesinde yer buldu. Üç ülke lideri, Uluslararası Ceza Mahkemesi ve benzeri kurumların yetkilerini kötüye kullanmaması gerektiği konusunda mutabık kaldığını duyurdu.

Bu üç lider arasında en açık sözlü diyebileceğimiz lider Trump olmasına rağmen bu zirvede Çin lideri Şi'nin net mesajları öne çıktı.

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Şi, üç ülkenin de ortak ve dost olması ve soğuk savaş zihniyetini terk etmesi gerektiğini belirterek kırmızı çizgilere saygı duyulmasını vurguladı.

Çin'in kırmızı çizgisi tabii ki Tayvan. Şi Cinping bu konuda da net mesajlar vererek, ABD'nin Tayvan meselesinde Çin-ABD ilişkilerinde büyük gerilemeler yaşanmaması için doğru olanı yapma konusunda ısrarcı olması gerektiğini belirtti.

Bir net mesaj da yapay zeka konusunda geldi. Şi Cinping, Çin ve ABD'nin yapay zekâya ilişkin güvenlik risklerine karşı önlem almak ve yapay zekânın her zaman insan kontrolü altında kalmasını sağlamak için iletişim ve koordinasyonlarını güçlendirmesi gerektiğini ifade etti.

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Donald Trump ise Çin'le olan ilişkileri överek, kendisinin ve Şi Cinping'in son derece dengesiz olan ABD-Çin ilişkilerine tam bir denge getirdiğini söyledi. Trump, üçlü zirvenin bitişinin ardından doğrudan ABD'ye dönüş yoluna koyuldu. Diğer iki lider de herhangi bir basın toplantısı yapmadan programlarını bitirdi.

Tam 9 sene sonra aile fotoğrafına dahil olan, uzun yıllardır uluslararası birçok zirveden dışlanan Putin içinse üçlü zirvenin bir parçası olmak başlı başına bir başarı olarak öne çıkıyor. Putin, liderlerle yaptığı görüşmelerde enerji güvenliğini öne çıkardı.

En merak edilen konu olan Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair ise herhangi bir açıklama hiçbir taraftan yapılmadı. Ukrayna lideri Zelenskiy hariç.

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Zelenskiy, ülkesinin yer almadığı bir toplantıda Ukrayna hakkında görüşmelerin yapılmasının hata olduğunu söyledi.

1.5 saat süren bir üçlü zirvenin çözebileceğinden çok daha büyük sorunları olan dünya, bu üç ülkenin özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı ve ABD/İsrail-İran Savaşı konusunda ne gibi kararlar aldığını ilerleyen günlerde öğrenecek.