2 büyükşehir ve 7 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı
AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, 2 büyükşehir ve 7 ilçe belediye başkanı AK Parti'ye katıldı. Toplantıda, Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Candan Yüceer, CHP'den istifa eden Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Büşra Özdemir ile Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Beyoğlu Belediyesi Başkanvekili Sefer Karaahmetoğlu, Adana Yumurtalık Belediyesi Başkanı Erdinç Altınok, Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç, Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya ve İYİ Parti'den istifa eden Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara AK Parti'ye katıldı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisine katılan belediye başkanlarına rozetlerini taktı.
AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla, AK Parti Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda düzenlenen törenle 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı.
Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Saniye Caran, Antalya Demre Belediye Başkanı Fahri Duran, İstanbul Beyoğlu Belediye Başkan Vekili Sefer Karaahmetoğlu, Giresun Tirebolu Belediye Başkanı Bülent Kara, Adana Yumurtalık Belediye Başkanı Erdinç Altıok, Edirne Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç ve Uşak Karahallı Belediye Başkanı Ramazan Karakaya'ya rozetlerini takarak fotoğraf çektirdi.