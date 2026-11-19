Diyarbakır'da tır dorsesinde 55 düzensiz göçmen yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine Diyarbakır-Mardin kara yolu TRT Jandarma Uygulama Noktası'nda bir tır durduruldu. Ekiplerce teknik cihazlarla yapılan kontrollerde... Daha Fazla Göster İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, şüphe üzerine Diyarbakır-Mardin kara yolu TRT Jandarma Uygulama Noktası'nda bir tır durduruldu. Ekiplerce teknik cihazlarla yapılan kontrollerde, dorsenin tabanına profil demirler kullanılarak oluşturulan, 1 metre yüksekliğinde ve 2,5 metre genişliğindeki gizli bölmede 55 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Üst kısmı damlama borularıyla örtülen ve dışı çadırla kapatılan gizli bölmede yakalanan düzensiz göçmenlerin geri gönderme işlemleri başlatıldı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla İ.Ç. gözaltına alındı. (AA) Daha Az Göster