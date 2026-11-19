MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çin'in Şenjen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in bir araya gelmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bahçeli, liderlerin Birleşmiş Milletler reformu, enerji arzının artırılması, uluslararası hukuk ve nükleer risklerin azaltılması gibi konularda ortak görüş bildirmelerini önemli bulduğunu ancak zirvenin dünyanın yeniden kurulması veya küresel güç dengelerinin tamamen değişmesi şeklinde değerlendirilmesinin gerçekçi olmayacağını ifade etti. Zirvede Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya'nın temsil edilmediğine dikkat çeken Bahçeli, asıl eksikliğin Türkiye'nin masada bulunmaması olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Türk ve İslam dünyasıyla olan bağlarına, ekonomik ve askeri gücüne, bölgesel ve küresel sorunlardaki diplomatik rolüne işaret eden Bahçeli, "Bugün, dünya siyasetinin Türkiye'nin göz ardı edilerek yeniden dizaynı mümkün değildir" dedi. Türkiye'nin herhangi bir nüfuz alanının parçası olarak görülemeyeceğini belirten Bahçeli, "Türkiye, o haritalara sığdırılacak bir teferruat devlet değildir, bir merkez devlettir" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ'DEN TÜRKİYE, RUSYA VE ÇİN İTTİFAKI VURGUSU

Uluslararası sistemdeki sorunlara ve Birleşmiş Milletler reformunun gerekliliğine değinen Bahçeli, Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana adil ve kalıcı bir küresel düzen kurulamadığını savundu.

Avrasya coğrafyasının uluslararası güç mücadelelerindeki önemine dikkat çeken Bahçeli, Türk Devletleri Teşkilatının Batı, Rusya ve Çin arasındaki ilişkilerde önemli bir güç merkezi olduğunu ifade etti. Daha önce önerdiği Türkiye, Rusya ve Çin'den oluşan "TRÇ" ittifakını hatırlatan Bahçeli, bu üç ülkenin eşit konumlarda bir araya gelmesinin Türkiye'nin tek bir dış politika eksenine bağlı kalmadan hareket etmesine ve küresel barışa katkıda bulunmasına imkan sağlayacağını belirtti. Türkiye'nin hem NATO içindeki konumu hem de Doğu ve Batı ile sürdürebildiği diplomatik ilişkiler sayesinde uluslararası siyasette önemli bir denge unsuru olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Ülkemiz, yeni bir kutup başı olarak dünya ekonomi ve siyaset sahnesindeki yerini almaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin siyasi sınırlarının ötesinde ekonomik, kültürel ve diplomatik etkiye sahip olduğunu belirten Bahçeli, küresel barış ve adaletin sağlanmasında Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görmezden gelinemeyeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türk ve İslam dünyasını temsilen zirvede yer alması gerektiğini savunan Bahçeli, açıklamasını "Küresel barış ve adalete katkı, aynı zamanda da toplantının etki alanı ve tesir gücünü çok daha ileri bir noktaya taşımak için zirve; üçlü değil Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da içinde yer aldığı dörtlü şekilde olmalıydı" sözleriyle tamamladı.