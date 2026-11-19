Türkiye ve Avrupa Birliği'ndeki Schengen bölgesi ülkeleri arasında bir süredir devam eden 'vize' sorunlarının ardından Dışişleri Bakanlığı; AB ülkelerinin Türkiye temsilcilikleriyle, AB delegasyonuyla ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi.

Toplantıya Avrupa Komisyonu temsilcileri ilk kez katıldı.

Görüşmelerde Türkiye, Schengen süreçlerinin gözden geçirilmesini talep etti.

Habertürk TV'den Buse Gençtürk'ün aktardığına göre Dışişleri Bakanlığı; randevu bulma güçlüğünün giderilmesi, başvuru sürelerinin kısaltılması ve istenen belgelerin azaltılması taleplerini iletti.

Schengen ülkelerinin Türkiye temsilcileri arasında bir çalışma grubu kuruldu.

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Edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanlığı yetkilileri 18 Kasım'da Ankara'da düzenlenen yerel Schengen İşbirliği Toplantısı'nda Schengen ülkelerinin Türkiye'deki temsilcilikleri, Avrupa Birliği Delegasyonu ve Avrupa Komisyonu yetkilileriyle bir araya geldi.