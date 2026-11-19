Ekim ayında İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış, kentin birçok noktasında su baskınlarına neden olmuştu. Selden etkilenen yerlerden biri de Sarıyer Ayazağa'daki Phoenix Stüdyoları olmuştu. Şarkıcı Murat Boz ve oyuncu Demet Özdemir'in de aralarında bulunduğu 200'ü aşkın kişi, stüdyoyu su basması üzerine mahsur kalmıştı.

Su seviyesinin yükselmesi ve akıntının şiddeti nedeniyle bölgeye karadan ulaşım sağlanamamış, ekipler kurtarma çalışmalarını botlarla yürütmüştü. Çalışmaların ardından Murat Boz, Demet Özdemir ve stüdyoda bulunan diğer kişiler güvenli bir şekilde tahliye edilmişti.

Murat Boz, kendisini ve ekibini kurtarmak için yoğun çaba gösteren dalgıç polisleri unutmadı. Şarkıcı, kendilerini kurtaran ekipleri İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde ziyaret etti.

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"BÜYÜK BİR ÖZVERİYLE ÇALIŞMIŞLARDI"

Yaşadıkları zor anları hatırlatan Murat Boz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: Sel felaketinin yaşandığı gün, ekibimle birlikte mahsur kaldığımız yerden sağ salim tahliye edilmemizi sağlayan kahramanları bugün ziyaret ettim. Bize ulaşana kadar bölgede mahsur kalan pek çok insanın yardımına koşmuş, son derece zor şartlarda, büyük bir özveriyle çalışmışlardı.

"İYİ Kİ VARSINIZ"

O gün gösterdikleri çabayı, sabrı ve fedakârlığı unutmak mümkün değil. Kendi canlarını riske atarak başkalarının hayatını kurtarmak için mücadele ettiler. Allah razı olsun. Bugün İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'nde bizleri ağırlayan, o gün de tahliyemizi gerçekleştiren ekibin başında bulunan kıymetli Ertaç Özcan Müdürüme ve bütün dalgıç polis arkadaşlarımıza bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.