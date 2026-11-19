OKAN BURUK DÖNEMİNDE İÇ SAHADA 2 YENİLGİ

Galatasaray, teknik direktör Okan Buruk'un takımın başına geçmesinin ardından ligde oynadığı iç saha maçlarında sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Buruk yönetimindeki sarı-kırmızılılar, 2022-2023 sezonundan itibaren Süper Lig'de 78 iç saha maçına çıktı. Bu karşılaşmalarda 66 galibiyet ve 10 beraberlik yaşayan Buruk'un Galatasaray'ı, sadece 2 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı takım, söz konusu iki mağlubiyeti ise Giresunspor ve Fenerbahçe karşısında yaşadı.