Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Türksal, 9 yaşındayken annesi Fatma Türksal'ı, 2 yıl önce de babası Hakan Türksal'ı kaybetti. Yaşamını 3 kardeşiyle sürdüren Türksal, 2021 yılında karın ağrısı şikayetiyle Adana Şehir Hastanesine başvurdu.

Bağırsağındaki tümör nedeniyle 3 kez ameliyat edilen Türksal, daha sonra benzer şikayetleri yine yaşadı. Türksal, haziran ayında gazete haberinde kendisi gibi bir hastanın İzmir'deki Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlığına kavuştuğunu görünce İzmir'e geldi.

KISA BAĞIRSAK SENDROMU GELİŞTİ

Hastanede Doç. Dr. Göksever Akpınar tarafından muayene edilen Türksal'da bağırsak yetmezliğine bağlı kısa bağırsak sendromu geliştiği belirlendi.

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İnce bağırsak nakli olmasına karar verilen genç kız, kendisini hayata bağlayacak olan organı hasta odasında yalnız başına beklemeye başladı. Zor günlerde Türksal'ın en büyük destekçisi, organ nakli servisinde görev yapan sağlık çalışanları oldu.

Türksal'ın kadavradan ince bağırsak nakli için 4 aydır sürdürdüğü bekleyiş 2 Ekim'de sona erdi.

Naklin ardından hastanede iyileşme süreci takip edilen Türksal, 16 Kasım'da yeni yaşına girdi. Sağlık çalışanları da Türksal için odasında sürpriz 25. yaş günü kutlaması düzenledi, pasta kesti.

"YILLARDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

Azime Gül Türksal, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle uzunca bir zamandır katı besin yiyemediğini, nakil ameliyatının ardından ilk kez tatlı olarak kendi doğum günü pastasını yediğini söyledi.

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İyileşmek için çok araştırma yaptığını belirten Türksal, "Uygun kadavra çıktı. Dokunun uyduğunu hemşirelerim haber verdi. Çok sevindim. İnanamadım hatta. Havalara uçtum diyebilirim. Çok mutluyum. Yıllardır bu anı bekliyordum" dedi.

Türksal, 25. doğum gününü unutamayacağını ifade ederek, "Sağlık çalışanları odaya pastayla girince çok sevindim. Ben buraya yalnız geldim. Tedavi sürecinde ailem yoktu ama kendimi hiçbir zaman yalnız hissetmedim. Çünkü hemşirelerim bana bir abla ve aile oldu. Organ nakli ekibim, Göksever hocam benim en büyük destekçim oldu. Hiçbir zaman desteklerini esirgemediler" diye konuştu.

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ORGAN BAĞIŞI ÇAĞRISI

Organ bağışının hayat kurtardığına dikkati çeken Türksal, organ bağışı çağrısı yaptı.

Hastanenin ince bağırsak nakli sorumlusu Doç. Dr. Göksever Akpınar ise hastanın hayata sıkı sıkıya bağlandığını anlatarak, "Yakın zamanda da doğum günü vardı. Doğum gününü kutlamış olduk" ifadelerini kullandı.

Organ nakli servisinde görevli hemşire Aysun Oruç da Türksal'ı kendi evladı gibi gördüğünü belirterek şunları kaydetti: "Geldiğinde ürkekti ve yalnızdı. Kimsesi yoktu. Bilmediği bir şehre ve hastaneye geldi. Çok stresliydi ve gergindi. Bizleri tanıdıktan sonra o bize biz ona alıştıktan sonra her şey daha güzel oldu. Nakil oldu. İyileşti ona doğum günü yaptık. Evine dönecek. Bizim için tatlı heyecanlar."

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Hastane başhekimi Prof. Dr. Savaş Yakan da organ bağışının önemini vurgulayarak 2026 yılında Türkiye genelinde 3 hastaya ince bağırsak nakli yapıldığını, 2'sinin hastanelerindeki merkezde gerçekleştiğini ifade etti.