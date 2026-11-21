HEDEF SERİYİ SÜRDÜRMEK
Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Galatasaray yarın saat 16.00'da Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşacak. Ligde sarı-kırmızılılar, 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 28 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 7 puanla 17. sırada yer alıyor. Milli maçlar nedeniyle verilen araya moralli giren Galatasaray, Samsunspor maçından da galip ayrılıp, serisini sürdürmek istiyor.