08:30 21/11/2026

67. RANDEVU

Galatasaray ile Samsunspor, bugüne kadar Süper Lig'de 66 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 44 kez sahadan galip ayrılırken, kırmızı-beyazlılar ise 8 defa rakibini mağlup etti. 14 maç ise berabere sona erdi. Aslan'ın 142 golüne, Samsun ekibi 54 golle karşılık verdi. İki takım arasında geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Galatasaray, İstanbul'da 3-2 yenerken, Samsunspor da evinde 4-1 kazandı.