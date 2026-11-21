Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile mücadele edecek. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Mücadelede hakem Çağdaş Altay görev yapacak.