Bursa'da tartıştığı oğlunu tüfekle vurup öldürdü
Bursa'da 51 yaşındaki Serkan Bayraktar, çıkan tartışmada 24 yaşındaki oğlu Süleyman Bayraktarı tüfekle vurarak öldürdü. Baba Bayraktar gözaltına alındı
Giriş: 21 Kasım 2026 - 12:12 Güncelleme:
Bursa’nın Mudanya ilçesinde Serkan Bayraktar (51) tartıştığı oğlu Süleyman Bayraktar’ı (24) tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, saat 02.00 sıralarında kırsal Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi. Serkan Bayraktar ile oğlu Süleyman Bayraktar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Serkan Bayraktar, evdeki tüfekle oğluna ateş etti. Süleyman Bayraktar vücuduna isabet eden saçmalarla kanlar içinde yere yığıldı.
OĞLU HAYATINI KAYBETTİ
İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Süleyman Bayraktar’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Bayraktar’ın cansız bedeni, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
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Baba Serkan Bayraktar, jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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