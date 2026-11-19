Geçen hafta Merkez Bankası ödemeler dengesi rakamlarını açıklandı. Buna göre: cari işlemler hesabı 2026 yılı Eylül ayında 2,72 milyar dolar fazla verdi. Ocak-Eylül 2026'da rakam 27,9 milyar dolar açık olarak kayda geçti. Geçen yıl aynı dönemde 19,1 milyar dolar açık gerçekleşmişti. On iki aylık cari işlemler açığı 2026 Ağustos ayındaki 41,3 milyar dolardan 2026 Eylül ayında 39,2 milyar dolara geriledib

Cari açığın azalması büyüme endişeleri yaratsa da enerji tarafına bakıldığında daha olumlu bir tablo göze çarpıyor. ABD-İran savaşı nedeniyle petrol fiyatlarının Şubat 2026'dan sonra yüzde 60 artışla 70 dolardan 120 dolara kadar çıkması net enerji ithalatçısı olan Türkiye'nin enerji faturasını şişiriyor. Bu yıl yağmurun bol yağması artan yenilenebilir enerji üretimi ise bu faturayı azaltıyor. Savaşın başladığı Şubat 2026'da enerji ithalatı aylık 5 milyar dolarken Merkez Bankası'nın son ödemeler dengesi raporunda Eylül 2026'da enerji ithalatı yüzde 38 artışla 6.7 milyar dolar oldu. Eğer petrol ve doğalgaz fiyatı ile orantılı artış olsaydı Türkiye her ay 1 milyar dolar daha fazla enerji faturası ödeyecekti.

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DOĞALGAZIN PAYI DÜŞTÜ, HİDROLİK, RÜZGAR VE GÜNEŞİN ARTTI

Enerji Bakanlığı verilerine göre geçen yıl enerji üretiminin yüzde 15.7'si hidrolik enerjiden üretiliyordu rakam bu yıl yüzde 25.4'e çıktı. Bakanlık verilerine göre 2025 yılında elektrik üretimimizin, yüzde 33,3'ü kömürden, yüzde 22,3'ü doğal gazdan, yüzde 15,7'si hidrolik enerjiden, yüzde 10,8’i rüzgardan, yüzde 11,9’u güneşten, yüzde3,1'i jeotermal enerjiden ve şüzde 3’ü diğer kaynaklardan elde edildi. 2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla ülkemiz kurulu gücü 127.355 MW’a ulaştı.

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2026 yılı Eylül ayı sonu itibarıyla kurulu gücümüzün kaynaklara göre dağılımı; yüzde 25,4’ü hidrolik enerji, yüzde 19,5’i doğal gaz, yüzde 17,3’ü kömür, yüzde 12,2’si rüzgâr, yüzde 22,2’si güneş, yüzde 1,4’ü jeotermal ve yüzde 2,1’i ise diğer kaynaklar şeklinde oldu. Görüldüğü gibi enerji üretiminde ithal edilen doğalgazın payı gerilerken nedroelektrik, rüzar ve güneşin payı önemli oranda arttı. Bu da ithalatın miktar olarak gerilemesini sağladı.

YILIN SONUNA DOĞRU RESİM İYİ DEĞİL

Ancak önce dış ticaret verilerine göre enerji ithalatı ekim itibarıyla, 12 aylık toplam olarak 72.5 milyar dolara yükseldi. Rakamın eylül itibariyle 12 aylık toplamı 69, 2025 toplamı 62.5 milyar dolar idi. Ekim ayında yıllık yüzde 72 artışla, tek ayda 8.3 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleşti. Yenilenebilir kaynaklardan yapılan elektrik üretimi, yılın ilk 8 ayında yüzde 60’a ulaşmıştı. Uzmanlar ekim ayındaki gelişme nedeniyle muhtemelen, yılın son çeyreğinde daha fazla fosil yakıtı alımı kaynaklı, önemli bir hızlanma bekliyor. Ekim ithalatındaki hızlanmayı baz aldığımızda, 2026 genelinde 80 milyar dolarak yakın enerji ithalatı gerçekleşebilir. Bu yıl için OVP tahmini 71 milyar dolar idi.