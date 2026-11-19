Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KIZILELMA’nın envantere girmesini "tarihi bir gün" olarak nitelendirdi. Türkiye’nin dünya havacılık tarihinde bir ilke imza attığını vurgulayan Çelik, bu gelişmenin küresel savunma mimarileri açısından da önemli sonuçlar doğuracağını kaydetti.

KIZILELMA'nın envantere girmesinin Türkiye'nin savunma kapasitesi açısından önemli bir kazanım olduğunu belirten Çelik, "Bu, hem dünyadaki savunma mimarileri açısından yeni bir dönemin başlamasıdır, hem de Türkiye’nin savunmasında çok önemli bir kazanım ve oyun değiştiricidir" ifadelerini kullandı.

Tarihi bir gündeyiz...



Dünyada bir ilk olarak, milli insansız savaş uçağımız #KIZILELMA’nın 3 adedi güvenlik güçlerimizin envanterine girdi.



Türkiye, dünya havacılık tarihinde insansız bir savaş uçağını envanterine kazandıran ilk ülke oldu.



Bu, hem dünyadaki “savunma… pic.twitter.com/H5CHhNuFIU — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 19, 2026

Baykar ailesine ve kurumlara teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğine de değinen Çelik, Türkiye'nin özellikle savunma sanayisinde önemli başarılara imza attığını belirtti.

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Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "özgüven devrimi"nin mimarı olarak nitelendirerek, verilen mücadelenin Türkiye'yi her alanda ilklere imza atan bir noktaya taşıdığını ifade etti.

KIZILELMA projesine katkı sunanlara teşekkür eden Çelik, başta Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar olmak üzere Baykar ailesine ve ilgili kurumlara teşekkürlerini iletti.

Milli teknoloji hamlesinin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ı da rahmetle anan Çelik, açıklamasını "Türkiye’nin gökyüzündeki yeni imzası milletimize hayırlı olsun" sözleriyle tamamladı.