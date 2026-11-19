Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "AK Parti büyümeye devam edecektir. AK Parti milletin partisidir. Bu ailenin bir ferdi olmaktan bahtiyarım, gururluyum. 81 il, 922 ilçede mahalle mahalle sokak sokak geziyor, milletimizle buluşmaya devam ediyoruz. Türkiye'yi büyütmeye devam edeceğiz.

"BİZ MİLLETİN SİNESİNDEN ÇIKTIK"

AK Parti sokağın sesi olarak kuruldu. Bu ülkenin her ilçesi her köyündeyiz. Biz bundan 25 sene önce sokağın, çarşının sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. AK Parti siyasetini hep milletin içinde yapmıştır. Biz milletin derdini aracılardan öğrenenlerden değiliz. En tepesinden en mikro birime kadar AK Parti millet için vardır, millete hizmet için vardır. Biz milletin sinesinden çıktık. Hiçbir arkadaşımız kendisini ses geçirmez duvarların arasına saklayamaz, milletle irtibatını koparamaz.

Biz Kafdağı'nın zirvesinden siyaset yapanları indirdik, milletin arasındayız. Oradan da kimse bizi koparamaz. Partimizin iyiliğini düşünen her öneriye açığız. Her yapıcı tenkit başımızın üzerindedir. Güncel meselelerden oraya buraya kılıç sallayanların ne niyetle hareket ettiklerini biliyoruz, fırsat vermeyeceğiz. Eleştiri maskesi adı altında hakareti kabul etmeyiz. Tek gündemimiz vardır, o da milletimize şehirlerimize gece gündüz demeden hizmet etmektir.

"FİTNECİLERE KARŞI UYANIK OLACAĞIZ"

AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyunlarına gelmeyeceğiz. Teşkilat olarak, AK kadrolar olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir. Bizi birbirimize düşürmeye, aramıza fitne sokmaya heveslenenlere karşı her an her saniye uyanık olacağız. Virüsleri kapımıza yaklaştırmayacağız. Milletin emanetini gözümüz gibi koruyacağız.

Mahalli idareler sistemimizin çağımızın ihtiyaçlarına ve milletimizin beklentilerine uygun şekilde güncellenmesine önem veriyoruz. Hedefimiz güçlü denetim, sağlam mali yapı, açık ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla hizmet kapasitesi yüksek bir yerel yönetim sistemini ülkemize kazandırmaktır. "

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