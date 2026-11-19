Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağı
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi
Sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi.
SORUŞTURMA İZNİ İSTENMİŞTİ
Eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, fon soruşturmasında adının geçmesinin ardından geçtiğimiz hafta görevinden affını istediğini bildirmişti.
Dün ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturması kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında ön inceleme yapılması için Bakanlık Teftiş Başkanlığını görevlendirmişti.
Hazine ve Maliye Bakanlığından edinilen bilgiye göre Şimşek, görevlendirmeyi İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon soruşturması dolayısıyla gerçekleştirmişti.
Bu kapsamda, başsavcılığın eski BDDK Başkanı Kavcıoğlu hakkında soruşturma izni talebi üzerine Şimşek, Teftiş Başkanlığını ön inceleme için görevlendirmişti.