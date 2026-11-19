ABD'nin önde gelen yayıncılarından Politico, ABD'nin son dört başkanının onay oranına dair geniş çaplı bir anket çalışması yayımladı.

2000-2008 döneminin başkanı George Bush, 2008-2016 döneminin başkanı Barack Obama, 2016-2020 ve 2024'ten günümüze başkanlığını sürdüren Donald Trump ve son olarak 2020-2024 döneminde başkanlık yapan Joe Biden arasında ankete katılanların bir sıralama yapması istendi.

ABD, Obama'yı özlüyor

Sonuçlara göre Amerikalıların yüzde 51'i için Barack Obama ilk sıradaki başkan. Yüzde 24'ü için üçüncü sırada olan Obama, yüzde 18 için ikinci sırada geliyor. Amerikalıların yüzde 8'i ise bu Obama'yı son dört başkan arasında en kötü sıraya yerleştiriyor.

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Obama, en yakın rakibinden iki kat daha öne çıkarılan bir başkan olarak görülürken, Obama'yı en çok destekleyen seçmen ilerici demokratlar. Obama, ilerici demokratlar içinde yüzde 83 oranında lider konumda.

Merkeze yakın demokratlar içinde de yüzde 76 oranında ezici bir üstünlüğü bulunan Obama, aşırı sağ olarak tanımlanan MAGA (Make America Great Again) seçmenleri ve MAGA'cı olmayan Cumhuriyetçiler arasında üçüncü sırada yer alıyor.

MAGA lideri Trump, kutuplaşmanın da lideri

Amerikalıların en başarılı bulduğu ikinci başkan ise mevcut Başkan Donald Trump. Amerikalıların yüzde 28'inin en başarılı bulduğu başkan olan Trump, yüzde 52'lik bir dilim için en kötü başkan olarak görülüyor.

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Başkan Trump, Amerikalılar için en kutuplaştırıcı isim olarak öne çıkıyor. Toplumun yüzde 11'i için ikinci sırada olan Trump, yüzde 9'u için üçüncü sırada.

Trump, ilerici demokratlar ve merkeze yakın demokratlar arasında yüzde 4 ve yüzde 6'lık destekle sonuncu sırada. Demokratlar içinde Trump'a sempati duyan neredeyse hiçbir seçmen grubu yok.

MAGA seçmenleri içindeyse Trump'ın desteği yüzde 81 seviyesine çıkıyor. MAGA destekçisi olmayan Cumhuriyetçi seçmenler içinde de yüzde 42'lik destekle ilk sırada olan isim Trump. Ancak bu seçmen grubunun geçirgenliğinin yüksek olduğu görülüyor. Yüzde 32'lik bir kesim Bush'u en başarılı başkan olarak görürken, yüzde 23 ise Demokrat Obama'yı ilk sıraya koyuyor.

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Bush, Demokratlar içinde Biden'dan önde

Amerikalıların üçüncü tercihi ise Irak Savaşı ve Afganistan Savaşı'nın yaratıcısı George Bush. Cumhuriyetçi başkan, Amerikalıların yüzde 16'sının en başarılı bulduğu isim. Ancak Bush, her 10 Amerikalının 4'ünün, en başarılı ikinci isim olarak gördüğü bir başkan. Bu alanda diğer üç ismin de önünde. Toplumun yüzde 38'inin ise üçüncü sırasında.

Yüzde 7'lik bir kesim içinse Bush, diğer üç isme kıyasla en kötü performans gösteren başkan.

Hem ilerici demokratlar hem de merkeze yakın demokratlar içinde Biden'ın önünde ikinci sırada görünen Bush, MAGA seçmenleri ve merkeze yakın Cumhuriyetçi seçmenler içinde de ikinci sırada.

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En kötü isim Biden

Amerikalıların en başarısız bulduğu başkan ise Demokrat Joe Biden. Biden'ın son 25 yılın en başarılı başkanı olduğunu düşünenlerin oranı sadece yüzde 5. Biden, yüzde 34 oranında 'en kötü başkan' olarak görülüyor.

Amerikalıların yüzde 32'sinin ikinci sıraya koyduğu Biden, yüzde 28 içinse üçüncü sırada.

Demokratlar içinde bile Cumhuriyetçi Bush'u geçemeyen Biden, Cumhuriyetçi seçmenler arasında ezici bir oranla son sırada yer alıyor.

Biden geçtiğimiz günlerde "Promise me, America" adlı bir kitap çıkarmış ve bu kitapta ikinci dönem başkan adaylığı için en iyi ve doğru ismin kendisi olduğunu iddia etmiş; Trump'la yaptığı münazaradaki oldukça başarısız performansının ardından kendisini başkan adaylığından el çektiren Demokrat liderleri suçlamıştı.