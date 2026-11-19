Tokat'ta yürek yakan olay, saat 02.00 sıralarında Erbaa ilçesi Koçak Mahallesi’nde meydana geldi. Taha Furkan B. ile nişanlısı Elif A., ilçe merkezinde Y.A. ile tartıştı.

Hayatını kaybeden Hami Benli, 64 yaşındaydı.

NİŞANLISINI ARAÇTA DARP ETTİ

Tartışmanın ardından Taha Furkan B., kullandığı otomobille Y.A.’nın aracını takip etmeye başladı. Bu sırada araçta nişanlısı Elif A. ile de tartışan Taha Furkan B., genç kadını darp etti.

KADIN VATANDAŞLARDAN YARDIM İSTEDİ

Koçak Mahallesi’ne geldikleri sırada Taha Furkan B., Y.A.’nın kullandığı araca arkadan çarptı. Araçtan inen Elif A., çevredekilerden yardım istedi. Y.A.’yı da darp eden Taha Furkan B.’ye çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

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MÜDAHALE EDERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Kavgayı ayırmaya çalışan Hami Benli (64), bu sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi. Y.A.’nın şikayeti üzerine Taha Furkan B., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.